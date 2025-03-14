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Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт

Марина Фурман
14 марта 2025, 13:50
205
Чтобы сливочное масло дольше оставалось свежим, необходимо знать некоторые правила по его хранению.
сливочное масло
Где хранить сливочное масло? / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Какой состав сливочного масла
  • Где правильно хранить продукт

Без сливочного масла в кулинарии не обойтись, ведь продукт добавляют в выпечку, вкусную кашу или ароматное картофельное пюре. Хозяйки едва ли не каждый день используют этот ингредиент, однако мало кто знает, где хранить масло, чтобы оно как можно дольше оставалось свежим.

Главред узнал, в какой части холодильника стоит хранить сливочное масло.

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Портал Express.co.uk пишет, что обычно масло состоит примерно из молока или сливок (а иногда и из того, и из другого) и содержит по крайней мере 80% молочного жира, 16 процентов воды, а остальные проценты - это соль и сухие молочные вещества.

Несмотря на его простой состав, который в основном включает один ингредиент, сложные физические изменения, что происходят во время его производства, требуют правильного хранения.

Если вы решили хранить сливочное масло при комнатной температуре, делайте это только в том случае, когда вам нужно его размягчить для выпечки или тостов.

Крайне важно вернуть его в холодильник в течение 48 часов, чтобы продукт не испортился. Не забывайте, что масло обязательно нужно хранить в контейнерах, чтобы оно не приобрело различных неприятных запахов из холодильника.

Чтобы продлить срок его годности, в холодильнике есть специальное место для хранения сливочного масла.

Лучше всего хранить масло - в задней части холодильника или на самом дне. Эти два места, как правило, являются самыми холодными, поэтому масло остается свежим в течение длительного периода.

Кроме того, масло также заморозить. Этот метод может продлить срок хранения сливочного масла до четырех месяцев.

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