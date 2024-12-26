Сможет каждый: как проверить настоящее сливочное масло или нет в домашних условиях

Мало кто знает, как отличить натуральное масло от подделки, но это можно сделать даже дома.

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Как отличить натуральное масло от подделки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как проверить качество масла с помощью йода

Как проверить, натуральное ли масло с помощью воды

Сливочное масло достаточно привычный и полезный продукт для многих. Однако не все производители ответственно относятся к его производству, что со временем может негативно повлиять на здоровье. Поэтому важно понимать, как определить наличие пальмового масла в сливочном масле, или других вредных примесей.

Главред выяснил, что существует несколько простых методов, как проверить сливочное масло в домашних условиях на натуральность. Например, йод является простым средством для выявления примесей в масле.

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Если в продукт добавлены крахмал или другие загустители, реакция йода поможет это выявить. Для начала возьмите небольшой кусок масла, растопите его до жидкого состояния.

Далее самый простой способ, как проверить сливочное масло йодом - это добавить несколько капель к растопленному маслу. Если оно содержит примеси крахмала, цвет изменится на синий. Настоящее сливочное масло не изменит цвет.

Еще одним лайфхаком, как проверить масло на натуральность, поделилась блогерша под ником MaggTasty в TikTok. По ее словам необходимо проследить, как выглядит настоящее сливочное масло в кипятке.

Натуральное масло растает, образуя равномерную желтую жидкость, если появятся белые комочки, это может свидетельствовать о примеси растительных жиров, таких как пальмовое масло.

Смотрите видео, как проверить масло с помощью воды:

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Что такое MaggTasty? MaggTasty - страница в TikTok украинского блогера, которая делится интересными и вкусными рецептами, а также лайфхаками для кухни. На страницу автора подписаны более 26 тысяч пользователей, а ее видео понравились более 800 тысяч пользователей.

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