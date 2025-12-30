Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

Вы узнаете:
Деревянные доски удобны и долговечны, но из-за пористой структуры они легко впитывают запахи продуктов. Если после использования вы чувствуете неприятный аромат, это значит, что доска нуждается в правильной очистке.
Главред расскажет, как избавиться от грязи и неприятного запаха домашними методами.
Как убрать запах с деревянной доски
Легкие запахи можно убрать лимоном и солью. Как отмечает Southern Living, достаточно посыпать доску крупной солью и натереть половинкой лимона. Соль работает как нежный абразив, а лимонная кислота нейтрализует запахи. После процедуры доску следует промыть и тщательно высушить.
Еще один действенный вариант - пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, нанесите пасту на поверхность и почистите доску. Затем промойте и высушите. Сода хорошо абсорбирует запахи и не вредит древесине.
Если запахи более стойкие, поможет комбинация соды и уксуса. Посыпьте доску содой и опрыскайте белым уксусом. Когда смесь начнет пениться, почистите поверхность и промойте водой. Для дополнительного эффекта можно использовать лимонный сок или раствор уксуса с водой.
Как ухаживать за деревянной доской
Деревянные доски нуждаются в особом уходе. Отбеливатель, который хорошо работает для пластика, может высушить и повредить древесину. Не стоит мыть деревянные доски в посудомоечной машине или оставлять их в воде надолго, ведь это может привести к деформации и трещинам. Также нежелательно использовать агрессивные моющие средства или ароматизированное мыло, ведь они могут оставлять собственный запах в древесине.
Как предотвратить появление запахов
Чтобы доска оставалась свежей, важно правильно ухаживать за ней:
- после каждого мытья тщательно высушивайте, чтобы избежать образования плесени;
- регулярно натирайте пищевым минеральным маслом, это защитит дерево от пересыхания и чрезмерной влаги;
- используйте отдельные доски для разных продуктов: одна для мяса или рыбы, другая для овощей и хлеба, чтобы избежать перекрестного загрязнения и сохранить свежесть.
