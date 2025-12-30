Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

Инна Ковенько
30 декабря 2025, 02:11
3
Чтобы деревянная доска оставалась как новой и без запахов, стоит знать несколько проверенных способов чистки.
Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски
Как убрать запах с деревянной доски - чем обработать кухонную доску / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как убрать запах с деревянной доски
  • Чем обработать кухонную доску
  • Как почистить деревянную доску

Деревянные доски удобны и долговечны, но из-за пористой структуры они легко впитывают запахи продуктов. Если после использования вы чувствуете неприятный аромат, это значит, что доска нуждается в правильной очистке.

Главред расскажет, как избавиться от грязи и неприятного запаха домашними методами.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит.

Как убрать запах с деревянной доски

Легкие запахи можно убрать лимоном и солью. Как отмечает Southern Living, достаточно посыпать доску крупной солью и натереть половинкой лимона. Соль работает как нежный абразив, а лимонная кислота нейтрализует запахи. После процедуры доску следует промыть и тщательно высушить.

Еще один действенный вариант - пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, нанесите пасту на поверхность и почистите доску. Затем промойте и высушите. Сода хорошо абсорбирует запахи и не вредит древесине.

Если запахи более стойкие, поможет комбинация соды и уксуса. Посыпьте доску содой и опрыскайте белым уксусом. Когда смесь начнет пениться, почистите поверхность и промойте водой. Для дополнительного эффекта можно использовать лимонный сок или раствор уксуса с водой.

Как ухаживать за деревянной доской

Деревянные доски нуждаются в особом уходе. Отбеливатель, который хорошо работает для пластика, может высушить и повредить древесину. Не стоит мыть деревянные доски в посудомоечной машине или оставлять их в воде надолго, ведь это может привести к деформации и трещинам. Также нежелательно использовать агрессивные моющие средства или ароматизированное мыло, ведь они могут оставлять собственный запах в древесине.

Как предотвратить появление запахов

Чтобы доска оставалась свежей, важно правильно ухаживать за ней:

  • после каждого мытья тщательно высушивайте, чтобы избежать образования плесени;
  • регулярно натирайте пищевым минеральным маслом, это защитит дерево от пересыхания и чрезмерной влаги;
  • используйте отдельные доски для разных продуктов: одна для мяса или рыбы, другая для овощей и хлеба, чтобы избежать перекрестного загрязнения и сохранить свежесть.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

00:10Украина
ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:24Украина
"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

21:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

Последние новости

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

Реклама
22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

21:54

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"Видео

21:41

Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

Реклама
19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

19:25

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

19:13

Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

19:10

Бои за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:09

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:01

До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

18:54

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:25

"Мы получим первые 100 миллиардов": Зеленский - о выплатах репараций

18:25

Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

18:08

Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

16:23

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

16:12

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

Реклама
15:41

Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

15:31

Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

15:14

Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцыВидео

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

14:44

Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

14:27

Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять