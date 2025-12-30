Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

Чтобы деревянная доска оставалась как новой и без запахов, стоит знать несколько проверенных способов чистки.

https://glavred.info/lifehack/budet-kak-novaya-kak-mgnovenno-ubrat-nepriyatnyy-zapah-iz-derevyannoy-doski-10728038.html Ссылка скопирована

Как убрать запах с деревянной доски - чем обработать кухонную доску / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать запах с деревянной доски

Чем обработать кухонную доску

Как почистить деревянную доску

Деревянные доски удобны и долговечны, но из-за пористой структуры они легко впитывают запахи продуктов. Если после использования вы чувствуете неприятный аромат, это значит, что доска нуждается в правильной очистке.

Главред расскажет, как избавиться от грязи и неприятного запаха домашними методами.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит.

Как убрать запах с деревянной доски

Легкие запахи можно убрать лимоном и солью. Как отмечает Southern Living, достаточно посыпать доску крупной солью и натереть половинкой лимона. Соль работает как нежный абразив, а лимонная кислота нейтрализует запахи. После процедуры доску следует промыть и тщательно высушить.

Еще один действенный вариант - пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, нанесите пасту на поверхность и почистите доску. Затем промойте и высушите. Сода хорошо абсорбирует запахи и не вредит древесине.

Если запахи более стойкие, поможет комбинация соды и уксуса. Посыпьте доску содой и опрыскайте белым уксусом. Когда смесь начнет пениться, почистите поверхность и промойте водой. Для дополнительного эффекта можно использовать лимонный сок или раствор уксуса с водой.

Как ухаживать за деревянной доской

Деревянные доски нуждаются в особом уходе. Отбеливатель, который хорошо работает для пластика, может высушить и повредить древесину. Не стоит мыть деревянные доски в посудомоечной машине или оставлять их в воде надолго, ведь это может привести к деформации и трещинам. Также нежелательно использовать агрессивные моющие средства или ароматизированное мыло, ведь они могут оставлять собственный запах в древесине.

Как предотвратить появление запахов

Чтобы доска оставалась свежей, важно правильно ухаживать за ней:

после каждого мытья тщательно высушивайте, чтобы избежать образования плесени;

регулярно натирайте пищевым минеральным маслом, это защитит дерево от пересыхания и чрезмерной влаги;

используйте отдельные доски для разных продуктов: одна для мяса или рыбы, другая для овощей и хлеба, чтобы избежать перекрестного загрязнения и сохранить свежесть.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред