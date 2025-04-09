Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

Вы узнаете:
- Когда нужно менять разделочную доску
- Можно ли ее мыть в посудомоечной машине
У каждой хозяйки есть кухонные предметы, которыми она пользуется постоянно. Однако, в рутине легко можно забыть, что ничто не вечно, а значит некоторые кухонные предметы нужно заменять.
Главред решил разобраться, как часто нужно менять разделочные доски.
Как понять, что кухонную доску нужно заменить
По словам экспертов Real Simple, если держать разделочные доски слишком долго, их будет сложнее использовать и чистить.
"Разделочные доски часто используются на наших кухнях, и со временем на них появляются царапины, пятна и борозды, что затрудняет их надлежащую очистку", - говорится в сообщении.
Особенно деревянные разделочные доски могут быстро ухудшить свое качество, если за ними не ухаживать должным образом.
В частности, древесина может деформироваться или испортиться в посудомоечной машине, поэтому лучше мыть доску вручную, чтобы она прослужила как можно дольше.
В то же время, заменять такие доски стоит не реже, чем каждый год.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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