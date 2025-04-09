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Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

Мария Николишин
9 апреля 2025, 17:16
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Разделочные доски на кухне очень быстро загрязняются, если за ними плохо ухаживать.
Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит
Как часто нужно менять разделочные доски / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда нужно менять разделочную доску
  • Можно ли ее мыть в посудомоечной машине

У каждой хозяйки есть кухонные предметы, которыми она пользуется постоянно. Однако, в рутине легко можно забыть, что ничто не вечно, а значит некоторые кухонные предметы нужно заменять.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять разделочные доски.

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Как понять, что кухонную доску нужно заменить

По словам экспертов Real Simple, если держать разделочные доски слишком долго, их будет сложнее использовать и чистить.

"Разделочные доски часто используются на наших кухнях, и со временем на них появляются царапины, пятна и борозды, что затрудняет их надлежащую очистку", - говорится в сообщении.

Особенно деревянные разделочные доски могут быстро ухудшить свое качество, если за ними не ухаживать должным образом.

В частности, древесина может деформироваться или испортиться в посудомоечной машине, поэтому лучше мыть доску вручную, чтобы она прослужила как можно дольше.

В то же время, заменять такие доски стоит не реже, чем каждый год.

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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