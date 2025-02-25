Замена постельного белья - важный аспект гигиены. Бактерии, пылевые клещи и микробы накапливаются ежедневно. Как часто стирать постель для здорового сна.

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Как долго можно не менять постельное белье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как часто нужно менять постельное белье

Почему нужно менять постель

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Замена постельного белья - важный аспект гигиены. Бактерии, пылевые клещи и микробы накапливаются ежедневно. Как часто следует стирать постель для комфортного и здорового сна поможет разобраться Главред.

Как часто нужно менять постельное белье

Здоровый человек проводит в постели от 6 до 8 часов ежедневно. Даже если вы спите в пижаме, кожа все равно контактирует с постельным бельем. Не все имеют привычку принимать ежедневный вечерний душ, однако даже это не способно полностью предотвратить загрязнение наволочек, пододеяльников и простыней.

Пот, капли слюны, мелкие частички кожи - идеальная среда для развития патогенных микроорганизмов. Полностью избавиться от них невозможно, но можно минимизировать их количество, соблюдая рекомендации по частоте смены постельного белья.

Как утверждают дерматологи и биологи, гигиена играет важную роль в профилактике заболеваний. В течение недели на постельном белье накапливается большое количество микробов, бактерий и пылевых клещей, которые могут вызывать кожные заболевания и аллергические реакции. Эксперты рекомендуют менять постельное белье раз в неделю, чтобы предотвратить накопление вредных веществ и создать комфортные условия для сна. Людям, страдающим аллергией, стоит делать это еще чаще.

Почему постельное белье может провоцировать аллергию и сыпь на коже

Что будет, если не менять постельное белье рассказывает дерматолог Татьяна Сусенко в "Сніданку з 1+1". Загрязненное белье накапливает патогенную флору, что может негативно влиять на здоровье. Несоблюдение гигиены может привести к развитию астмы, дерматита и других заболеваний. Постель удерживает тепло и влагу, что способствует размножению болезнетворных микроорганизмов. Регулярная смена белья улучшает общее самочувствие и качество сна.

Общие правила ухода за постельным бельем

Дерматологи отмечают, что во время сна человек выделяет около одного литра пота, часть которого испаряется, а остальное впитывается в ткань постельного белья. Универсального правила относительно частоты его замены нет, ведь каждый организм индивидуален.

Если вы не страдаете чрезмерной потливостью, не имеете аллергии или домашних животных, постельное белье можно менять раз в две-три недели. Однако людям, которые чихают и кашляют в запыленных помещениях, имеют домашних любимцев или сильно потеют, рекомендуется стирать белье 1-2 раза в неделю.

Подушки, одеяла и матрасы также нуждаются в уходе

Многие считают, что достаточно лишь регулярно стирать постельное белье. Однако не следует забывать об одеялах, подушках и наматрасниках - они также накапливают пыль, пот и частицы отмерших клеток кожи.

Очистка этих предметов не только улучшает гигиену, но и помогает сохранить их форму и продлить срок эксплуатации. Оптимально стирать одеяла и подушки раз в 2-3 месяца, но не реже чем раз в полгода. Наматрасники также следует стирать регулярно. Во время смены наматрасника стоит очистить и сам матрас - пройтись по нему пылесосом или влажной тряпкой.

Если у вас двусторонний ортопедический матрас, эту процедуру следует проводить с обеих его сторон. Кроме того, рекомендуется проветривать матрас хотя бы раз в год на свежем воздухе, особенно в морозную погоду.

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