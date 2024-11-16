Цифры удивят: обнародована идеальная температура для стирки постельного белья

Простыни не всегда могут иметь грязный вид, но это не значит, что на них не прячутся бактерии.

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Постельное белье нужно правильно стирать / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

При какой температуре нужно стирать постельное белье

Почему важны точные градусы во время стирки

Чтобы постельное белье оставалось как новое и без бактерий после стирки, важно правильно за ним ухаживать. Главред разбирался, какая идеальная температура для очистки белья.

Джейд Крукс, коммерческий директор компании "DUSK" рассказывает, что чистое постельное белье - это не только ключ к вашему комфорту, но и к вашей гигиене, цитирует Ехргеѕѕ.co.uk.

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"Когда вы спите, ваше тело выделяет естественные масла и пот, которые попадают на постельное белье. Так же как вы регулярно стираете свою одежду, так же важно поддерживать чистоту постельного белья", - объясняет Крукс.

Когда речь идет о стирке простыни, необходимо установить температуру стиральной машины в пределах от 30 до 40 градусов. Это оптимальный температурный режим для эффективного удаления грязи, жира и бактерий, а также для сохранения волокон ткани.

Директор компании добавляет, что любая более высокая температура может привести к выцветанию постельного белья. В то же время температура в диапазоне 30-40 градусов эффективно убивает бактерии.

Бирки на одежде / Инфографика: Главред

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