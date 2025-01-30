Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Удобно, практично, долговечно: что лучше для постельного белья - бязь или сатин

Олег Макаров
30 января 2025, 10:17
55
Бязь против сатина: какая ткань лучше для постельного белья? Преимущества, недостатки и практические рекомендации для комфортного выбора.
Что лучше для постельного белья - бязь или сатин
Что лучше для постельного белья - бязь или сатин / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • особенности постельного белья из бязи
  • особенности постельного белья из сатина
  • что лучше для постельного белья: бязь или сатин

Вопрос выбора постельного белья всегда интересовал хозяек, ведь никто не хочет спать на материале, который скользит, шелестит или неприятен к телу. Мало кто знает, какой материал является лучшим для постельного белья - чтобы и на ощупь был приятен и прослужил дольше.

На канале DREAMHONA можно узнать о том, какое постельное белье является лучшим по качеству.

видео дня

Бязь

Постельное белье из бязи, пожалуй, является наиболее распространенным вариантом, поскольку оно доступно по цене. При этом оно комфортное, экологически чистое и отвечает гигиеническим требованиям. Все, у кого есть комплекты постельного белья из бязи знают о том факте, что она немного жесткая и грубоватая.

Это из-за того, что для ее изготовления используют две некрученые нити. Постель имеет полотняное переплетение (крест на крест). Именно по этой причине выворотная и лицевая сторона у бязи практически одинаковая. Когда вы выбираете белье из бязи, то в первую очередь нужно обратить внимание на его состав. Содержание хлопка должно быть не менее 80 процентов.

Сатин

Постельное белье из сатина комфортное и приятное к телу. Изготавливается из 100 процентного хлопка, является экологическим и гигиеническим. На вид сатиновая постель очень тоненькая и нежный, однако эта ткань чрезвычайно износостойкая. Сатин изготавливают из двойной нити крученого плетения. Такое плетение называют сатиновым или же атласным.

Особенностью сатиновой ткани является то, что изнанка ее жесткая (именно из-за сатинового плетения), а лицевая - гладкая. Плюс ее в том, что, когда постельное белье расстелено на кровати, оно не скользит и не скручивается, а держится крепко. На лицевой стороне спать очень удобно. Сатиновая постель прослужит, по словам автора видео, гораздо дольше, чем бязевый постельный набор.

Автор предпочитает именно сатиновое постельное белье, однако отмечает, что бязевое тоже имеет хорошее качество, состав, является экологически чистым и соответствует гигиеническим требованиям. В этом случае, какое постельное белье лучше по качеству - решение индивидуальное, ведь каждый имеет свои требования к постельному белью.

На что стоит обратить внимание при выборе постельного белья

Качество белья зависит не только от того, из какой ткани оно пошито. Когда вы покупаете новый постельный комплект, то обратят внимание на:

  • все швы должны быть закрыты, аккуратные и ровные;
  • качественное белье изготавливается из цельного полотна, посередине изделия не может быть никаких швов;
  • фурнитура должна быть прочной и надежной;
  • на упаковке должна присутствовать полная информация о производителе, состав ткани, условия стирки и глажки.

И еще один важный момент, о котором вы должны помнить: хороший комплект постельного белья не может стоить дешево. Когда вы покупаете постель, то нельзя слишком экономить, ведь главное - обеспечить для семьи и своих близких крепкий и здоровый сон.

Вас может заинтересовать:

О канале DREAMHONA

Канал создан в 2023 году. Подписалось 242 пользователя. На канале размещены сообщения, касающиеся выбора, ухода и правильному пользованию постельным бельем из различной ткани.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

постель интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:43Украина
Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:30Мир
Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по Сумах

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по Сумах

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

10:23

Путин готовит почву для срыва будущих мирных соглашений - ISW

10:18

Закуска из 3 секретных ингредиентов, которую обожали в СССР: быстрый рецепт за 5 минут

10:17

Удобно, практично, долговечно: что лучше для постельного белья - бязь или сатин

Реклама
10:11

"Это не хорошо!": катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить - Трамп

09:55

Как избавиться от нежелательных "квартирантов": чего боится пищевая моль

09:49

"Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей

09:45

Угрозы Фицо - это ноль: в МИД Чехии жестко отреагировали на шантаж Словакии

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 января (обновляется)

09:20

Сырость и плесень навсегда покинут ваш шкаф: что хорошо забирает влагу

08:59

"Это месть": предательница Лолита попала в беду в РФ - что случилось

08:34

Самолет столкнулся с вертолетом в США и упал в реку: спасатели достают тела людейВидео

08:33

Серьезный удар для РФ: БпЛА атаковали станцию "Дружба" в Брянской области - СМИ

08:29

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Нет "плана Трампа" официально от Трампамнение

Реклама
07:59

Анна Ризатдинова раскрыла тайну личной жизни - детали

07:44

Путин пойдет на уступки: в ISW назвали единственное условие

06:57

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти кота

06:50

Удар дрона по многоэтажке в Сумах: 9 человек ранены, двое - погиблиФото

06:15

Новая буря приближается к Украине: какой будет ее мощность

06:10

Колумбия, США и мы: о политике Трампа на примере "депортации мигрантов"мнение

05:36

Гороскоп на завтра 31 января: Близнецам - день веселья, Стрельцам - успех

05:00

Какой сегодня праздник 30 января 2025 года: почему женщинам нельзя вязать в этот день

04:51

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

04:33

Многие наносят неправильно: как пользоваться кондиционером для волос

03:40

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти яйцо в саду за 5 секунд

03:17

Дьявольски сложная головоломка: найдите 3 отличий за 18 секунд

02:46

Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьямиВидео

02:30

"Мы их не перехватим": назван единственный способ нейтрализации "Орешника"

02:23

Андрей Джеджула признался, как общается с Сантой Димопулос: "С умом, с желанием"

01:56

Наступление РФ на Харьковщине: эксперт назвал ключевую цель врага

01:30

Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что его шокировало в отношениях с певицей

00:53

В Сумах "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие

00:28

Звезда "Женского доктора" готовится к операции: "Все же ухудшается ситуация"Видео

00:13

Вместо красного ободка: в Украине появился новый зеленый дорожный знак

Реклама
29 января, среда
23:22

РФ наступает в Часовом Яру: враг активно привлекает пехоту - Нацгвардия

22:59

Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - ЗеленскийВидео

22:49

Настя Каменских высказалась про новую "заграничную" версию Потапа

22:14

"Классная женщина": какая Елена Зеленская на самом деле - детали

22:11

Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

22:00

Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой

21:45

Британская принцесса Беатрис Йоркская во второй раз стала мамой

21:27

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

21:25

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять