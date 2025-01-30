Удобно, практично, долговечно: что лучше для постельного белья - бязь или сатин

Бязь против сатина: какая ткань лучше для постельного белья? Преимущества, недостатки и практические рекомендации для комфортного выбора.

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Что лучше для постельного белья - бязь или сатин / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

особенности постельного белья из бязи

особенности постельного белья из сатина

что лучше для постельного белья: бязь или сатин

Вопрос выбора постельного белья всегда интересовал хозяек, ведь никто не хочет спать на материале, который скользит, шелестит или неприятен к телу. Мало кто знает, какой материал является лучшим для постельного белья - чтобы и на ощупь был приятен и прослужил дольше.

На канале DREAMHONA можно узнать о том, какое постельное белье является лучшим по качеству.

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Бязь

Постельное белье из бязи, пожалуй, является наиболее распространенным вариантом, поскольку оно доступно по цене. При этом оно комфортное, экологически чистое и отвечает гигиеническим требованиям. Все, у кого есть комплекты постельного белья из бязи знают о том факте, что она немного жесткая и грубоватая.

Это из-за того, что для ее изготовления используют две некрученые нити. Постель имеет полотняное переплетение (крест на крест). Именно по этой причине выворотная и лицевая сторона у бязи практически одинаковая. Когда вы выбираете белье из бязи, то в первую очередь нужно обратить внимание на его состав. Содержание хлопка должно быть не менее 80 процентов.

Сатин

Постельное белье из сатина комфортное и приятное к телу. Изготавливается из 100 процентного хлопка, является экологическим и гигиеническим. На вид сатиновая постель очень тоненькая и нежный, однако эта ткань чрезвычайно износостойкая. Сатин изготавливают из двойной нити крученого плетения. Такое плетение называют сатиновым или же атласным.

Особенностью сатиновой ткани является то, что изнанка ее жесткая (именно из-за сатинового плетения), а лицевая - гладкая. Плюс ее в том, что, когда постельное белье расстелено на кровати, оно не скользит и не скручивается, а держится крепко. На лицевой стороне спать очень удобно. Сатиновая постель прослужит, по словам автора видео, гораздо дольше, чем бязевый постельный набор.

Автор предпочитает именно сатиновое постельное белье, однако отмечает, что бязевое тоже имеет хорошее качество, состав, является экологически чистым и соответствует гигиеническим требованиям. В этом случае, какое постельное белье лучше по качеству - решение индивидуальное, ведь каждый имеет свои требования к постельному белью.

На что стоит обратить внимание при выборе постельного белья

Качество белья зависит не только от того, из какой ткани оно пошито. Когда вы покупаете новый постельный комплект, то обратят внимание на:

все швы должны быть закрыты, аккуратные и ровные;

качественное белье изготавливается из цельного полотна, посередине изделия не может быть никаких швов;

фурнитура должна быть прочной и надежной;

на упаковке должна присутствовать полная информация о производителе, состав ткани, условия стирки и глажки.

И еще один важный момент, о котором вы должны помнить: хороший комплект постельного белья не может стоить дешево. Когда вы покупаете постель, то нельзя слишком экономить, ведь главное - обеспечить для семьи и своих близких крепкий и здоровый сон.

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О канале DREAMHONA Канал создан в 2023 году. Подписалось 242 пользователя. На канале размещены сообщения, касающиеся выбора, ухода и правильному пользованию постельным бельем из различной ткани.

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