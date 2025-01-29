Вкусный и ядовитый: что такое ревень и чем он опасен

Ревень является уникальным продуктом с выразительным кисловатым вкусом, который широко используется в кулинарии, но может быть опасным.

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Почему ревень может быть ядовитым и как его правильно есть / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как используют ревень в кулинарии

Почему ревень может быть ядовитым

Нужно ли варить ревень

Ревень - это многолетнее растение, которое часто используется в кулинарии благодаря своим сочным стеблям. Он известен своими большими листьями и толстыми стеблями, которые варьируются в цвете от бледно-зеленого до насыщенно-красного. Его листья не употребляются из-за токсичности.

Главред узнал, чем особенный ревень.

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Хотя ботанически ревень является овощем, в кулинарии его часто используют как фрукт благодаря его кисловатому вкусу. Съедобными являются только стебли, ведь листья содержат высокую концентрацию щавелевой кислоты, что делает их токсичными для потребления.

Что такое ревень и как его едят

Чаще всего ревень используют для приготовления десертов, варенья, пирогов, компотов, а также в соусах к мясу. Он прекрасно сочетается с сахаром и другими фруктами, такими как клубника или яблоки, что помогает сбалансировать его естественную кислотность.

Перед приготовлением стебли обычно очищают от кожуры и нарезают на кусочки. Стоит отметить, что ревень имеет короткий сезон сбора, который длится с весны до начала лета.

Какой вкус у ревеня

Ревень имеет ярко выраженную кислинку, которая напоминает лимон или зеленое яблоко. Из-за высокой концентрации органических кислот его редко едят в сыром виде - обычно стебли подслащивают или термически обрабатывают. Некоторые сорта могут иметь легкую фруктовую или даже медовую нотку, особенно после приготовления.

Как еще называется ревень

В разных регионах ревень может иметь другие названия. В ботанике он известен как Rheum rhabarbarum, а в быту его часто называют просто "ревень". В некоторых странах его иногда называют "садовый ревень", чтобы отличить от дикорастущих видов.

Ревень имеет несколько народных названий, среди которых румбамбар, рабарбар, рамбамбар, ромбамбар, румбумбар и барбар.

Чем ядовит ревень

Главная опасность ревеня кроется в его листьях, которые содержат большое количество щавелевой кислоты. Это вещество в высоких дозах может вызвать отравление, поскольку оно образует нерастворимые соли кальция (оксалаты), негативно влияющие на работу почек. Употребление большого количества щавелевой кислоты может привести к тошноте, рвоте, диарее и даже повреждению внутренних органов.

В 1919 году врач из города Хелена, что в штате Монтана, описал в Журнале Американской медицинской ассоциации случай, который шокировал медицинское сообщество, пишет BBC. Его вызвали к молодой беременной женщине, которая находилась в критическом состоянии. Она была бледной, истощенной, а ее организм будто изнывал от невидимого яда. Врач быстро установил, что у нее произошел выкидыш, но еще больше его поразила другая деталь - плацента эмбриона была абсолютно бескровной. Лишь через несколько часов после вызова пациентка умерла, а из ее носа медленно сочилась кровь.

Причина трагедии выяснилась позже: накануне женщина приготовила ужин из ревеня, использовав не только стебли, но и его листья. Мужчина, который попробовал небольшую порцию этого блюда, выжил, хотя чувствовал сильную слабость и страдал от головокружения. Врач предположил, что причиной смерти стала интоксикация щавелевой кислотой, которая в высоких дозах приводит к фатальным последствиям. Редакция медицинского издания подтвердила этот вывод.

"Во время голода в военные годы англичане начали есть листья ревеня, однако быстро поняли смертельную опасность этого растения", - говорилось в статье.

Щавелевая кислота, вызывающая почечную недостаточность, содержится не только в листьях, но и в стеблях ревеня, но в значительно меньшем количестве. Чтобы получить смертельную дозу этого вещества, нужно съесть достаточно большое количество листьев, но рисковать не стоит даже в малых дозах.

Когда ревень становится ядовитым

Ревень становится особенно опасным в период цветения, когда концентрация щавелевой кислоты в листьях достигает максимального уровня. Поэтому важно собирать и потреблять стебли до начала цветения, чтобы избежать возможного отравления.

Нужно ли варить ревень перед употреблением

Стебли ревеня можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде. Однако из-за их кислого вкуса сырые стебли редко употребляют самостоятельно.

Ревень не обязательно варить перед употреблением, но тепловая обработка помогает уменьшить его кислость и сделать вкус более мягким. Чаще всего его тушат, запекают или добавляют в выпечку. Если вы планируете есть ревень сырым, лучше использовать молодые стебли, которые имеют менее выраженную кислоту.

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