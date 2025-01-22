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Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Мария Николишин
22 января 2025, 15:33
735
Оказывается, что некоторые фрукты и овощи нужно есть с кожурой.
Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список
Что можно есть с кожурой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему некоторые продукты можно есть с кожурой
  • Почему это полезно

Чистить от кожуры овощи и фрукты - это то, что привыкли делать все люди. Однако, оказывается, кожура, которую наши мамы и бабушки учили нас выбрасывать, не только съедобна, но вкусная и питательная.

Кроме того, кожура некоторых продуктов содержит много питательных веществ, которые полезны для организма, пишет Главред со ссылкой на AllRecipes.

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Какие фрукты и овощи не стоит чистить

  • Картофель. Хотя его можно почистить, чтобы выровнять текстуру для тушеного мяса или пюре, оставление кожуры на нем может быть полезным. Кожура картофеля содержит много клетчатки, а также железа и калия. Просто промойте его и протрите кухонным полотенцем перед тем, как начать готовить.
  • Морковь. Чтобы очистить эти оранжевые корнеплоды, вам понадобится только проточная вода. Большинство витамина С и витамина В3, содержащихся в моркови, на самом деле сосредоточены в кожуре и слое под ней (так называемой флоэме), поэтому, оставив кожуру, вы получите максимальное количество этих полезных витаминов.
  • Баклажан. Этот овощ редко едят сырыми, а при приготовлении кожура становится мягкой и нежной. Следовательно, нет никаких причин чистить его. Более того, из-за высокого содержания воды в этом овоще подавляющее большинство питательных веществ, таких как клетчатка, марганец и антиоксиданты, повышающие иммунитет, находятся именно в кожуре. Просто промойте баклажаны и вытрите их бумажным полотенцем, чтобы очистить.
  • Огурец. Огурцы имеют невероятно высокое содержание воды, а это означает, что большинство полезных веществ вы найдете в их кожуре. Сюда входит витамин К и витамин А.
  • Киви. Оказывается, что пушистую кожуру киви также можно есть. Съев кожуру киви, вы утроите количество клетчатки, которую получите из этого маленького фрукта. На вкус она будет похожа на мякоть, но чуть менее сладкая и более терпкая.
  • Кабачок. Этот овощ обладает такими полезными свойствами, как высокий уровень антиоксидантов и растворимой и нерастворимой клетчатки, которая в основном содержится в кожуре благодаря высокому содержанию воды. Для очистки кабачков перед приготовлением достаточно промыть их и протереть бумажным полотенцем.

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