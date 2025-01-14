Будет оставаться свежим дольше: лук стоит хранить подальше от одного овоща

При правильном хранении лук может храниться на два-три месяца дольше.

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Как хранить лук / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как нужно хранить лук

С какими овощами его не стоит ставить

Лук должен храниться свежим месяцами, а не неделями. Однако при неправильном хранении лук может прорасти, стать кашеобразным или даже покрыться плесенью.

Главред решил разобраться, как хранить лук, чтобы он простоял дольше.

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Как правильно хранить лук

Как пишет express.co.uk, лук дольше будет храниться свежим, если его держать подальше от других продуктов.

"Лук выделяет газ, который влияет на вкус еды вокруг, поэтому лучше, чтобы у него было собственное пространство. Лук не только выделяет газ, но и легко подвергается воздействию газа, который выделяют другие овощи, такие как картофель. Это приводит к преждевременному прорастанию, поэтому обязательно храните лук и картофель отдельно", - говорится в сообщении.

Кроме того, лук производит этилен - растительный гормон, который способствует созреванию фруктов и овощей, делая их более ароматными. Однако чрезмерное количество этого газа может привести к преждевременной порче продуктов.

Эксперты также отмечают, что лук нужно хранить подальше от картофеля. Это связано с тем, что картофель удерживает много влаги, что может привести к тому, что лук заплесневеет быстрее.

Где можно хранить лук

Если вы хотите сохранить лук свежим, лучше всего хранить его отдельно в открытом контейнере. Это позволит циркулировать большему количеству воздуха, сохраняя место хранения сухим.

Варианты хранения лука:

сетчатый мешок;

старые капроновые колготки;

открытая корзина.

Какая температура подходит для хранения лука

Лучше хранить лук при комнатной температуре, или от 4 до 10 градусов по Цельсию, в таких местах, как кухонные шкафы, ящики или кладовка, подальше от солнечного света.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

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