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Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

Алёна Воронина
11 января 2025, 16:07
67
Если хранить яйца неправильно, они могут быстро испортиться.
яйца
Эксперт объяснил, как нужно хранить яйца/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как хранить яйца
  • Можно ли хранить яйца в холодильнике

В то время, как некоторые люди привыкли хранить куриные яйца на полках на кухне или в других местах, многие утверждают, что холодильник - это самое правильное место для них.

Чтобы разрешить этот давний спор, эксперты Egg Info, входящие в группу British Lion eggs, поделились правильным ответом, пишет The Mirror.

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По словам экспертов, главное убедиться, что яйца хранятся при температуре ниже 20 градусов по Цельсию, и что они не находятся в условиях постоянных перепадов температур. Их нельзя постоянно перемещать из холодных помещений в теплые и наоборот. Однако то, стоит ли вам хранить их в холодильнике, на самом деле зависит от того, где вы живете, и от вашей кухни.

"Если у вас есть прохладная кладовая, которая не нагревается, когда температура на кухне повышается, это хорошо для хранения яиц, но хотя обычный кухонный шкаф может казаться относительно постоянной средой, температура все равно может колебаться во время приготовления пищи, когда выделяется много тепла или пара.

Как отмечают эксперты, всё-таки лучше всего хранить яйца в холодильнике - таким образом температура всегда будет постоянной, и яйца будут свежее.

"Когда вы будете планировать использовать их, попробуйте оставить яйца вне холодильника примерно на 30 минут, чтобы нагрейте их до комнатной температуры, иначе время приготовления может измениться в зависимости от того, как вы их используете", - отмечают эксперты.

Кроме того, они также советуют хранить яйца в оригинальной упаковке, а не перекладывать на полку для яиц в холодильнике.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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