Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многих

Обычно, даже после маленького кусочка ананаса появляется странное ощущение раздражения на языке. Так в чем причина?

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Почему пощипывает язык от ананаса / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наши рты совершенно неприятно пощипывает от ананаса. Когда мы едим тропические фрукты, мы часто ощущаем это странное покалывание на языке и внутри рта, пишет LADbible.

SF Microscopy поделился видео в TikTok, которое наконец дает объяснение этому странному ананасовому покалыванию. Чтобы продемонстрировать эту догадку своим подписчикам, научная страница разрезала куски ананаса, чтобы проанализировать их под микроскопом.

Итак, почему язык покалывает, когда ешь ананас? Все очень просто - это потому, что нас колют тысячи крошечных игл, которые называются рафиды.

видео дня

"Эти кристаллы оксалата кальция пробивают дыры в клеточных мембранах, вызывая раздражение", - отметили авторы канала.

В видео также показали "микрокосмос" внутри кусочков ананаса, который в основном напоминал "маленькие иглы", колющие рот и вызывающие странное ощущение раздражения на языке после того, как вы съедите ананас.

Стоит заметить, что эти иглы называются "рафиды" и содержат нерастворимые кристаллы, которые состоят из оксалата кальция, объясняют в Университете Макгилла.

Теория о рафидах и их механизмах защиты от травоядных животных заключается в том, что если растение повреждено, сок или слюна вызывает выброс этих игл, которые затем могут уколоть слизистую оболочку ротовой полости "хищников" (они же люди) и вызвать раздражение.

"Итак, все это время ананасы давали отпор, когда мы их ели", - отметило издание.

Смотрите видео, почему пощипывает язык от ананаса:

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