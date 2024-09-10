УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многих

Мария Николишин
10 сентября 2024, 05:30
47
Обычно, даже после маленького кусочка ананаса появляется странное ощущение раздражения на языке. Так в чем причина?
Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многих
Почему пощипывает язык от ананаса / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наши рты совершенно неприятно пощипывает от ананаса. Когда мы едим тропические фрукты, мы часто ощущаем это странное покалывание на языке и внутри рта, пишет LADbible.

SF Microscopy поделился видео в TikTok, которое наконец дает объяснение этому странному ананасовому покалыванию. Чтобы продемонстрировать эту догадку своим подписчикам, научная страница разрезала куски ананаса, чтобы проанализировать их под микроскопом.

Итак, почему язык покалывает, когда ешь ананас? Все очень просто - это потому, что нас колют тысячи крошечных игл, которые называются рафиды.

видео дня

"Эти кристаллы оксалата кальция пробивают дыры в клеточных мембранах, вызывая раздражение", - отметили авторы канала.

В видео также показали "микрокосмос" внутри кусочков ананаса, который в основном напоминал "маленькие иглы", колющие рот и вызывающие странное ощущение раздражения на языке после того, как вы съедите ананас.

Стоит заметить, что эти иглы называются "рафиды" и содержат нерастворимые кристаллы, которые состоят из оксалата кальция, объясняют в Университете Макгилла.

Теория о рафидах и их механизмах защиты от травоядных животных заключается в том, что если растение повреждено, сок или слюна вызывает выброс этих игл, которые затем могут уколоть слизистую оболочку ротовой полости "хищников" (они же люди) и вызвать раздражение.

"Итак, все это время ананасы давали отпор, когда мы их ели", - отметило издание.

Смотрите видео, почему пощипывает язык от ананаса:

@sf_microscopy Один из моих любимых фруктов - ананас, но каждый раз, когда я их ем, мой рот покалывает. Я читала, что в этих фруктах содержатся рафиды! В киви, винограде, таро и батате тоже есть большое количество этих кристаллов. Эти иголки выполняют защитную функцию от насекомых-травоядных, отпугивая их от поедания плодов растения и защищая семена. Иглы работают с другими химическими веществами, такими как бромелайн в ананасе, для усиления эффекта #микроскоп#микробиология#underthemicroscope#микроскопия#микрокосмос#природа#ананас#кристаллы#fyp#fypage#fypシ♬ Sunshine - WIRA

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Реклама

Главное за день

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:18 Украина
Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:24 Мир
Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

06:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема 35466

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 19358

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Никто не был рад : путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу 14373

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя 9441

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя

Последние новости

08:18

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:10

Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украинемнение

07:24

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:05

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд: лучший способ проверить внимательность

06:47

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
06:10

Дебаты Трампа и Харрис: интересные фактымнение

05:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

05:30

Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многихВидео

04:57

Как помыть мультиварку внутри и снаружи: лучшие лайфхаки

Реклама
04:23

Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится войнаВидео

03:40

Фатальная ошибка испортит блюдо: хитрый трюк – и картофельное пюре тает во ртуВидео

03:00

Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

02:15

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей - что случилось

01:46

"Что за бред": Гетьман оценил угрозу наступления РФ на ДнепропетровщинуВидео

01:20

"Ситуация очень опасная": в ВСУ серьезно обеспокоены наступлением оккупантов

09 сентября, понедельник
23:58

Как правильно обрезать розы на зиму: весной поразят всех своей красотой

23:51

64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

23:24

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купитьФото

23:12

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

23:00

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

Реклама
22:14

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

22:08

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

21:49

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:36

Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с ракомВидео

21:27

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способомВидео

21:13

Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

19:49

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

19:43

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:28

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

19:27

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

19:20

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполненыВидео

19:00

Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФмнение

18:59

Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

18:51

Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюансВидео

18:44

К беде или к решению проблем: что означает появление паука в доме

18:29

Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

18:22

Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

18:14

Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

Реклама
18:02

Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

17:53

Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

17:34

Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения ЛукашенкоВидео

17:34

Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

17:20

Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять