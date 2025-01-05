Кто бы мог подумать: 5 овощей, которые на самом деле фрукты

Многие продукты, которые мы привыкли считать овощами, на самом деле являются фруктами.

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5 овощей, которые на самом деле фрукты / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Прочему привычные нам овощи с биологической точки зрения - фрукты

Какой овощ на самом деле фрукт

Мир растений полон удивительных фактов, и один из них — это путаница между понятиями "фрукты" и "овощи". С технической точки зрения, фруктом считается семеноносная часть растения, которая развивается из цветка и способствует размножению. Овощи же — это другие части растения: стебли, листья, корни или луковицы.

Однако многие продукты, которые мы привыкли считать овощами, на самом деле являются фруктами, пишет Главред.

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Зеленая фасоль

Хотя зеленую фасоль обычно относят к овощам, с ботанической точки зрения она является фруктом. Стручки содержат семена, которые помогают растению размножаться, а значит, соответствуют определению фрукта. Несмотря на это, зеленая фасоль редко воспринимается как фрукт из-за её несладкого вкуса и привычного использования в кулинарии.

Баклажан

Баклажаны — ещё один неожиданный представитель фруктового мира. Эти тёмно-фиолетовые плоды на самом деле являются ягодами. Конечно, они не такие сладкие, как малина или клубника, но это не отменяет их фруктового статуса. Попробуйте взглянуть на баклажаны по-новому!

Оливки

Многие не задумываются о том, к какой категории относятся оливки. Но, поскольку они развиваются из цветка оливкового дерева, они, безусловно, фрукты. Оливки особенно популярны в средиземноморской кухне и известны своим характерным вкусом, который делает их уникальными среди других фруктов.

Тыква

Тыквы, как и их родственники — кабачки и патиссоны — тоже фрукты. Они растут из цветка, а их мякоть содержит семена. Этот факт может показаться неожиданным, особенно для тех, кто привык использовать тыкву для приготовления супов или пирогов.

Огурцы

И наконец, огурцы — ещё один популярный продукт, который на самом деле является фруктом. Их слегка сладковатый вкус делает их отличным дополнением к салатам, а также — почему бы и нет? — к фруктовым блюдам. Как и тыквы, огурцы растут из цветка и содержат семена, что делает их фруктами по всем ботаническим критериям.

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