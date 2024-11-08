Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

Соблюдение простых правил этикета во время употребления фруктов сразу показывает уровень воспитанности человека.

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Бананы большинство ест неправильно, как и другие фрукты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Как неправильно люди едят фрукты

Как согласно этикету можно есть яблоки

Какими приборами есть бананы

Знание правил этикета помогает чувствовать себя более уверенным в любой ситуации. Большинство людей каждый день ест фрукты, но даже не догадываются, что допускают ошибки.

Главред исследовал, какие основные правила этикета есть во время употребления фруктов. Например, яблоки и груши многие любят просто кусать, хотя это неправильно.

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Как говорится в статье "Дела семейные", эти фрукты нужно разрезать ножом на дольки и брать по одной рукой. А вот виноград обрывают с грозди, перекладывают на тарелку и съедают по одной ягоде.

Бананы нужно обязательно очистить от кожуры и есть десертной вилкой или ложкой, а не просто откусывать постепенно по куску, держа фрукт в кожуре.

Арбузы и дыни, согласно этикету, тоже нужно есть с помощью столовых приборов. Лучшими вариантами будет десертная ложка, или же нож с вилкой.

Что такое "Дела семейные"? Дела семейные - всеукраинская газета, которая уже более 20 лет публикует статьи о семье, обществе, инновациях, здоровье, спорте, культуре, туризме и окружающей среде.

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