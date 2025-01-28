Как сохранить овощи и зелень свежими дольше: лучшие способы

Вы узнаете:
- Как правильно хранить овощи
- Где лучше хранить зелень
- Как правильно замораживать овощи
Покупка свежих овощей является отличным способом сохранить свой рацион здоровым и питательным. Однако не всегда удается потребить их до того, как они начнут портиться. К счастью есть несколько полезных советов, которые могут помочь продлить их срок хранения, пишет Daily Express.
Главред узнал, как правильно хранить овощи.
Большинство овощей нужно хранить в сухом, прохладном месте. Тем не менее, для некоторых, таких как помидоры, может быть полезной теплая среда, которая помогает им созревать. Идеальная температура для хранения большинства овощей - от 5 до 10°C.
Для лука и картофеля важно выбрать темное прохладное место, поскольку прямой свет может вызвать их прорастание или быструю порчу. Хранение их в бумажных мешках или в ящиках поможет избежать этого.
Листовую зелень, такую как салат или шпинат, следует перед хранением тщательно промыть и высушить. Лучше завернуть ее в бумажные полотенца, что поможет поглощать лишнюю влагу, а затем положить в контейнер или пластиковый пакет с замком. Если есть возможность, хранить зелень в герметичных контейнерах - это еще более эффективный метод.
Авокадо и помидоры лучше хранить при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей. Это позволит им созреть и сохранить свежесть.
Замораживание продуктов
Если вы не планируете использовать овощи в ближайшее время, можно заморозить их для сохранения. Для этого необходимо тщательно помыть, нарезать и подготовить овощи, а затем разместить в герметичный контейнер или специальный пакет для заморозки. Важно, чтобы в пакете не оставалось воздуха, поскольку это может привести к образованию морозильных ожогов, что снижает качество продуктов.
Замораживание позволяет сохранить вкусовые качества и текстуру овощей, поэтому важно не откладывать процесс замораживания на потом. Если вы планируете замораживать овощи, делайте это как можно быстрее после покупки. Чем раньше вы подготовите овощи к заморозке, тем лучше они сохранят свой вкус и полезные свойства.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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