Как сохранить овощи и зелень свежими дольше: лучшие способы

Чтобы сохранить овощи свежими дольше, важно знать, где и как их правильно хранить.

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Как сохранить свежесть овощей надолго / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить овощи

Где лучше хранить зелень

Как правильно замораживать овощи

Покупка свежих овощей является отличным способом сохранить свой рацион здоровым и питательным. Однако не всегда удается потребить их до того, как они начнут портиться. К счастью есть несколько полезных советов, которые могут помочь продлить их срок хранения, пишет Daily Express.

Главред узнал, как правильно хранить овощи.

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Большинство овощей нужно хранить в сухом, прохладном месте. Тем не менее, для некоторых, таких как помидоры, может быть полезной теплая среда, которая помогает им созревать. Идеальная температура для хранения большинства овощей - от 5 до 10°C.

Для лука и картофеля важно выбрать темное прохладное место, поскольку прямой свет может вызвать их прорастание или быструю порчу. Хранение их в бумажных мешках или в ящиках поможет избежать этого.

Листовую зелень, такую как салат или шпинат, следует перед хранением тщательно промыть и высушить. Лучше завернуть ее в бумажные полотенца, что поможет поглощать лишнюю влагу, а затем положить в контейнер или пластиковый пакет с замком. Если есть возможность, хранить зелень в герметичных контейнерах - это еще более эффективный метод.

Авокадо и помидоры лучше хранить при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей. Это позволит им созреть и сохранить свежесть.

Как долго хранят овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Замораживание продуктов

Если вы не планируете использовать овощи в ближайшее время, можно заморозить их для сохранения. Для этого необходимо тщательно помыть, нарезать и подготовить овощи, а затем разместить в герметичный контейнер или специальный пакет для заморозки. Важно, чтобы в пакете не оставалось воздуха, поскольку это может привести к образованию морозильных ожогов, что снижает качество продуктов.

Замораживание позволяет сохранить вкусовые качества и текстуру овощей, поэтому важно не откладывать процесс замораживания на потом. Если вы планируете замораживать овощи, делайте это как можно быстрее после покупки. Чем раньше вы подготовите овощи к заморозке, тем лучше они сохранят свой вкус и полезные свойства.

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