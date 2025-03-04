Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

Вы узнаете:
- Какими средствами мыть кухонную доску
- Как убрать неприятный запах с доски
Кухонные доски, пожалуй, есть в каждом доме. Они могут быть изготовлены из разных материалов: пластик, дерево, стекло, сталь, мрамор, но их всегда нужно правильно мыть.
Главред решил разобраться, как ухаживать за деревянными кухонными досками.
Как убрать запах с кухонной доски
Как пишет express.co.uk, деревянные доски могут хранить бактерии, поэтому после использования их нужно дезинфицировать должным образом.
Для этого нужно взять немного соли и лимон. Щедро посыпьте или натрите соль по всей доске. Затем разрежьте лимон пополам и вотрите соль в волокна древесины. Также следует слегка сжать лимон, чтобы выпустить немного сока.
В конце концов, соль растворится, благодаря чему все бактерии, находящиеся в царапинах, будут убиты. Лимон также может помочь дезодорировать разделочную доску.
Через несколько минут смойте остатки горячей водой и обязательно удалите мякоть лимона. Убедитесь, что доска хорошо просушена, и оставьте ее до полного высыхания на воздухе.
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