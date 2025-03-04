Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

Избавиться от неприятных запахов на деревянных досках можно с помощью всего двух ингредиентов.

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Как мыть кухонные доски / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какими средствами мыть кухонную доску

Как убрать неприятный запах с доски

Кухонные доски, пожалуй, есть в каждом доме. Они могут быть изготовлены из разных материалов: пластик, дерево, стекло, сталь, мрамор, но их всегда нужно правильно мыть.

Главред решил разобраться, как ухаживать за деревянными кухонными досками.

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Как убрать запах с кухонной доски

Как пишет express.co.uk, деревянные доски могут хранить бактерии, поэтому после использования их нужно дезинфицировать должным образом.

Для этого нужно взять немного соли и лимон. Щедро посыпьте или натрите соль по всей доске. Затем разрежьте лимон пополам и вотрите соль в волокна древесины. Также следует слегка сжать лимон, чтобы выпустить немного сока.

В конце концов, соль растворится, благодаря чему все бактерии, находящиеся в царапинах, будут убиты. Лимон также может помочь дезодорировать разделочную доску.

Через несколько минут смойте остатки горячей водой и обязательно удалите мякоть лимона. Убедитесь, что доска хорошо просушена, и оставьте ее до полного высыхания на воздухе.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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