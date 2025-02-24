Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе

Даяна Швец
24 февраля 2025, 19:14
50
Хотя известковый налет может портить внешний вид стекла, избавиться от него несложно - всего за 10 минут.
Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе
Простая инструкция для чистоты в ванной / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Главное:

  • Как не допустить появления известкового налета в душе
  • Как за 10 минут сделать ванну чистой без пятен

Когда вода стекает из душевой лейки, она остается на стекле, плитке и сантехнике, а после испарения влаги на поверхности образуется осадок. Ронда Уилсон, эксперт по уборке с более чем 20-летним опытом, поделилась эффективным способом очистки душевой перегородки и предотвращения повторного образования налета, пишет Главред со ссылкой на Express.

Как быстро избавиться от известкового налета?

Эксперт подчеркивает, что можно легко избавиться от проблемы и предотвратить ее появление:

видео дня
  • Размягчение налета. Сначала протрите душевую перегородку влажной микрофибровой тряпкой, чтобы ослабить осадок. Для лучшего эффекта можно быстро сполоснуть поверхность горячей водой перед протиранием.
  • Очистка уксусом. Опрыскайте стекло белым уксусом и оставьте на 10-15 минут. Если уксус высыхает слишком быстро, нанесите его повторно или накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы замедлить испарение.
  • Финальное ополаскивание. Используйте дистиллированную воду для смывания остатков средства, а затем протрите поверхность резиновым скребком, чтобы избежать разводов.
  • Полировка. Для идеального блеска можно натереть стекло смятой газетной бумагой - этот метод дает превосходный результат без следов и пятен.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как предотвратить повторное образование налета?

Чтобы известковый налет не появлялся снова, после каждой уборки нужно создать защитный барьер на стекле.

"Протрите поверхность тряпкой с несколькими каплями лимонного масла - это создаст водоотталкивающий слой и предотвратит образование известкового налета", - говорит эксперт.

Этот метод не только защитит душевую перегородку, но и наполнит ванну приятным ароматом лимона.

Для любителей чистоты также объяснялось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.

Больше полезных новостей об уборке:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

моющие средства ванная лайфхак уборка интересные новости уксус
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

19:43Мир
Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

19:21Мир
Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

18:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Последние новости

20:26

Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд

20:01

Вместо кофе: 5 бодрящих напитков для энергии на весь день

19:46

Не просто для милоты: ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах

19:46

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогнозВидео

19:43

В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
19:43

Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

19:21

Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

19:20

Вылечить или срезать: смола на плодовых деревьях - как бороться

19:14

Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе

Реклама
19:08

20-летняя девушка рассказала о союзе с 61-летним мужчиной: "Мир полон ненависти"

18:57

Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

18:55

Цвет волос 2025 - тренды окрашивания для женщин за 40

18:53

Вспышка активности: РФ может увеличить количество массированных атак по Украине

18:45

Россия зависима от КНДР: в Defense Express заявили о нехватке боеприпасов в РФ

18:39

США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в УкраинуВидео

18:38

Верховная Рада в трауре: не стало известного депутата и экс-министра Украины

18:15

Лавров "нарывается" на гнев США: между Трампом и Путиным растут противоречия

18:10

Продлится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал важное заявление

18:02

Сделка с США по ископаемым: экс-премьер Британии объяснил её выгоду для Украины

17:55

Водяной или электрический теплый пол: что лучше новости компании

Реклама
17:38

Оптическая иллюзия: найдите спрятанные в ресторане ложку и вилку за 9 секунд

17:28

Большой удар: Урсула фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против РФ

17:25

До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале

16:57

Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России: в FT заявили о решении Европы

16:56

Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

16:46

"Решит наши проблемы": Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь УкраинеВидео

16:46

У Трампа сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

16:39

"Грызня ФСБшников": в Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта

16:31

Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ

16:23

Снизить высокое давление: эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов

16:14

В МИД Чехии назвали одного человека, которого действительно боится Путин

16:09

Будет вкуснее, чем свежая: гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццуВидео

15:56

"Станет могильной плитой для РФ": названы главные проблемы российской армииВидео

15:50

Резервов осталось на два месяца: Свитан рассказал о неожиданных событиях в апреле

15:38

Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

15:30

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

15:11

Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

15:04

25 февраля: какой праздник, день ангела и с кем нельзя ссориться

14:42

"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

14:30

Можно ли вырастить розу из веточки: четыре проверенных метода удивят вас

Реклама
14:28

"Пауза - это выстрел себе в голову": Свитан сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

14:27

"Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай

14:19

"Прорыв на любом участке": когда Путин снова прикажет пойти на города Украины

14:13

Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многихВидео

14:12

Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

14:06

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

13:35

Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворитВидео

13:13

Где спрятаны два лица: только "настоящие детективы" угадают за 5 секунд

13:05

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:00

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять