Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе

Хотя известковый налет может портить внешний вид стекла, избавиться от него несложно - всего за 10 минут.

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Простая инструкция для чистоты в ванной / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

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Как не допустить появления известкового налета в душе

Как за 10 минут сделать ванну чистой без пятен

Когда вода стекает из душевой лейки, она остается на стекле, плитке и сантехнике, а после испарения влаги на поверхности образуется осадок. Ронда Уилсон, эксперт по уборке с более чем 20-летним опытом, поделилась эффективным способом очистки душевой перегородки и предотвращения повторного образования налета, пишет Главред со ссылкой на Express.

Как быстро избавиться от известкового налета?

Эксперт подчеркивает, что можно легко избавиться от проблемы и предотвратить ее появление:

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Размягчение налета . Сначала протрите душевую перегородку влажной микрофибровой тряпкой, чтобы ослабить осадок. Для лучшего эффекта можно быстро сполоснуть поверхность горячей водой перед протиранием.

. Сначала протрите душевую перегородку влажной микрофибровой тряпкой, чтобы ослабить осадок. Для лучшего эффекта можно быстро сполоснуть поверхность горячей водой перед протиранием. Очистка уксусом . Опрыскайте стекло белым уксусом и оставьте на 10-15 минут. Если уксус высыхает слишком быстро, нанесите его повторно или накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы замедлить испарение.

. Опрыскайте стекло белым уксусом и оставьте на 10-15 минут. Если уксус высыхает слишком быстро, нанесите его повторно или накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы замедлить испарение. Финальное ополаскивание . Используйте дистиллированную воду для смывания остатков средства, а затем протрите поверхность резиновым скребком, чтобы избежать разводов.

. Используйте дистиллированную воду для смывания остатков средства, а затем протрите поверхность резиновым скребком, чтобы избежать разводов. Полировка . Для идеального блеска можно натереть стекло смятой газетной бумагой - этот метод дает превосходный результат без следов и пятен.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как предотвратить повторное образование налета?

Чтобы известковый налет не появлялся снова, после каждой уборки нужно создать защитный барьер на стекле.

"Протрите поверхность тряпкой с несколькими каплями лимонного масла - это создаст водоотталкивающий слой и предотвратит образование известкового налета", - говорит эксперт.

Этот метод не только защитит душевую перегородку, но и наполнит ванну приятным ароматом лимона.

Для любителей чистоты также объяснялось, сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства.

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