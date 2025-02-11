Не 5 и не 15 минут: сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства

Следуя этим советам, можно достичь идеальной чистоты без лишних усилий.

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Как правильно использовать дезинфицирующие средства / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Почему не стоит спешить, когда убираете

Чем отличается "время воздействия" и "время контакта"

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их

Когда мы наводим порядок в доме, естественно хочется сделать все как можно быстрее. Но спешка может сыграть злую шутку - дом останется не до конца чистым, объясняет Главред со ссылкой на Southernliving.

Как объясняет Джанис Стюарт, владелица клининговой компании Castle Keepers House Cleaning в Южной Каролине, "оставить чистящие средства на некоторое время необходимо, чтобы они могли эффективно работать".

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Это особенно важно для дезинфицирующих средств, ведь им нужно определенное время, чтобы уничтожить микробы и бактерии.

"Для таких средств, как очистители для душа или обезжириватели, более длительное время пребывания позволяет им эффективнее растворять мыльную пену, грязь и/или жир. Когда вы даете активным ингредиентам время действовать, физическая работа, например трение, становится менее необходимой, а повторное нанесение (что увеличивает ненужную экспозицию к химическим веществам) уменьшается", - говорит эксперт.

Что такое "время воздействия" и "время контакта"?

В процессе уборки могут использоваться термины "время воздействия" и "время контакта". Стюарт объясняет, что они звучат похоже, но означают разное.

По ее словам, оба термина обозначают время, которое продукт должен находиться на поверхности, чтобы достичь желаемого эффекта.

Разница заключается в том, что время воздействия применяется к любым чистящим средствам, а время контакта - именно к дезинфицирующим.

"Время контакта часто юридически определено на этикетках дезинфицирующих средств, тогда как время воздействия является больше практической рекомендацией", - говорит владелица клининговой компании Castle Keepers House Cleaning.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Таким образом время воздействия помогает эффективнее удалять грязь, а время контакта обеспечивает уничтожение патогенных микроорганизмов.

Сколько времени нужно, чтобы чистящие средства сработали?

Однозначного ответа, сколько времени для эффективной работы средств для уборки нужно, нет. Дело в том, что это зависит от продукта.

"Чистящие и дезинфицирующие средства часто указывают рекомендуемое время воздействия или необходимое время контакта, что гарантирует их правильное использование", - говорит Стюарт.

Вот основные рекомендации:

Дезинфектанты (спреи, салфетки): 3-10 минут для уничтожения вирусов и бактерий.

3-10 минут для уничтожения вирусов и бактерий. Очистители для душа: 5-15 минут в зависимости от степени загрязнения.

5-15 минут в зависимости от степени загрязнения. Обезжириватели (кухонные средства): 5-10 минут для растворения жира.

5-10 минут для растворения жира. Средства для унитазов: 10-15 минут для удаления пятен и дезинфекции.

10-15 минут для удаления пятен и дезинфекции. Универсальные чистящие средства: 1-3 минуты для легкой уборки.

1-3 минуты для легкой уборки. Средства для сложных пятен (например, на плитке): 15-30 минут или более.

Есть два исключения из правил, когда ожидать не нужно:

Если используется универсальное средство для быстрой уборки (если на этикетке не указано иное). Если продукт обозначен как "мгновенная очистка" или "без задержки". Хотя даже они могут быть более эффективными после короткого времени воздействия.

Что сделать, чтобы средства для уборки работали?

Чтобы средства работали максимально эффективно, следует придерживаться нескольких простых правил:

Проветривайте помещение. Некоторые средства могут выделять сильные испарения, особенно в закрытых пространствах, таких как ванные комнаты.

Некоторые средства могут выделять сильные испарения, особенно в закрытых пространствах, таких как ванные комнаты. Держите поверхность влажной. Если средство высохло, его эффективность снижается, поэтому иногда нужно повторно смочить поверхность.

Если средство высохло, его эффективность снижается, поэтому иногда нужно повторно смочить поверхность. Не оставляйте слишком долго. Агрессивные вещества (например, отбеливатель) могут повредить поверхность, если их не смыть вовремя.

Агрессивные вещества (например, отбеливатель) могут повредить поверхность, если их не смыть вовремя. Используйте правильные инструменты. После времени воздействия дополнительно применяйте щетки, губки или микрофибровые салфетки.

После времени воздействия дополнительно применяйте щетки, губки или микрофибровые салфетки. Не смешивайте средства. Сочетание некоторых веществ (например, отбеливателя и аммиака) может быть опасным для здоровья.

Кстати, также существует легкий 30-секундный способ, как отмыть вытяжку от жира без царапин.

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