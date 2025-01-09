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Будет, как новая: чем и как лучше всего мыть акриловую ванну

Виталий Кирсанов
9 января 2025, 14:25
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Акриловая ванна довольна популярна. Ее достоинством считается доступная цена, длительное сохранение тепла и возможность выбрать любую форму.
ванна
Чем и как лучше всего мыть акриловую ванну / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "Делай как батя"

Вы узнаете:

  • Чем лучше всего мыть акриловую ванну
  • Чем нельзя мыть акриловые ванны

Популярность акриловых ванн обусловлена их многочисленными преимуществами: они легче и тише при заполнении, чем стальные или чугунные ванны, а также более гигиеничны и их легче чистить, чем эмалированные ванны. Главред рассказывает, чем лучше всего мыть акриловую ванну.

Автор YouTube-канала "Делай как батя" также рассказал, чем можно и нельзя чистить акриловую ванну.

Благодаря пластичности акрила ванны этого типа разнообразны по форме и практически каждый может найти ту, которая соответствует его потребностям и предпочтениям. В этой статье мы подскажем, как ухаживать за акриловыми ваннами и чистить их, чтобы они прослужили долгие годы в хорошем состоянии и хорошо выглядели.

Чем лучше всего мыть акриловую ванну

Как и чем чистить акриловую ванну? Прежде всего - придется избежать большинства средств, предназначенных для мытья ванных комнат: они содержат слишком активные моющие компоненты. Вместо них вы можете выбрать мягкое чистящее средство для акрила или разбавленную жидкость для мытья посуды. Также важна техника - используйте только мягкую сторону губки. Налет образовавшийся от воздействия жесткой воды, можно удалить народным методом: лимонной кислотой и уксусом.

Первый способ:

  • размешайте лимонную кислоту с теплой водой.
  • полученную консистенцию нанесите на места загрязнений мягкой салфеткой из микрофибры.
  • оставьте на минут 15.
  • ополосните ванну.

Второй способ: локально сбрызнуть уксусом и потереть губкой. Если это не помогло, стоит налить в ванну кипяток с добавлением бутылки уксуса и оставить как можно дольше. По прошествии длительного времени протрите ванну губкой или тряпкой.

Следуйте данным правилам чистки акриловой ванны, чтобы не повредить защитный слой:

  • ополосните ванну, удалите грязь, например волос или песок.
  • неабразивный очиститель для акрила или же приготовленный в домашних условиях.
  • используйте мягкую губку или ткань из микрофибры, чтобы распределить состав и провести тщательную очистку.
  • еще раз хорошенько промойте покрытие.

При первом использовании чистящего средства для начала проверьте его на незаметном месте. Также ознакомьтесь с рекомендациями производителя и используйте в соответствии с инструкцией, соблюдая принципы предосторожности - наденьте защитные перчатки, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Храните чистящие средства в недоступном для детей и домашних животных месте.

Смотрите видеосовет о том, чем можно и нельзя чистить акриловую ванну.

Чем нельзя мыть акриловые ванны

Акриловые ванны - это не только стильный элемент вашего интерьера, но и удобное место для отдыха и расслабления. Однако, чтобы они долго служили и радовали глаз, важно правильно за ними ухаживать. Одним из ключевых аспектов ухода является знание того, чем нельзя мыть акриловые ванны.

1. Абразивные чистящие средства

Первое, что стоит запомнить - акриловые ванны не переносят абразивных чистящих средств. Это могут быть порошки, пасты или даже некоторые губки с жесткой поверхностью. Они могут оставить царапины на поверхности.

2. Химические вещества с хлором

Чистящие средства, содержащие хлор, также не подходят для акриловых ванн. Хлор может вызвать обесцвечивание и разрушение акриловой поверхности.

3. Ацетон и растворители

Ацетон и другие растворители - это настоящие враги акриловых ванн. Они могут разъедать материал, оставляя на поверхности некрасивые пятна и повреждения.

Поскольку с акрилом нужно обращаться очень осторожно, рекомендуется регулярно мыть ванну. Если вы доведете поверхность до стойких загрязнений, ее аккуратное удаление может оказаться проблематичным - и тогда вам придется прибегать к решению, которые могут повредить качество материала.

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Польза соды

Используется в промышленности, пищевой отрасли, кулинарии, медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами, а также для снижения кислотности желудочного сока. Сода смягчает воду и предотвращает образование инкрустированных отложений. С помощью этого двойного действия, можно существенно ограничить потребление мыла и моющих средств при стирке белья, поверхностей стен, полов, столешниц и посуды.

Использование соды в качестве пятновыводителя. Перед стиркой растворить порошок в воде и нанести на пятна, полученные от жира, красных фруктов или вина, способен также отстирать воротнички у сорочек.

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