Как отмыть вытяжку от жира без царапин: существует легкий 30-секундный способ

Жир часто скапливается в фильтрах и маленьких отверстиях сетки, поэтому отмыть грязь бывает крайне сложно.

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Женщина поделилась методом для чистоты вытяжки / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как отмыть вытяжку без дорогой и вредной химии

Вытяжка вытягивает жир от паров, поэтому очень важна на кухне. Однако не для всех любимым занятием является ее очистка. Одна хозяйка поделилась в Facebook, как легко справиться этой задачей, к тому же без дорогостоящей химии и напрасно потраченного времени, пишет Главред со ссылкой на Express.

Трейси Хитон рассказала о быстром методе очистки, после которого уборка не превратится в кошмарное занятие. Для этого понадобится жидкая сода.

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По словам Хитон, предыдущий владелец ее квартиры почти не чистил вытяжку. Поэтому она была очень грязной - не помогала ни посудомойка, ни сильная химия.

"Тогда я просто покрыла фильтры жидкой содой, слегка прошлась по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и грязь сразу же отвалилась", - рассказала женщина.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика - Главред

Женщина не могла нарадоваться, ведь, по ее словам, это средство "заставило грязь исчезнуть с вытяжки в течение 30 секунд и сделало ее абсолютно новой".

Что интересно, Трейси не единственная, кому помогло это средство. В комментариях под постом многие пользователи соглашаются с его чудодейственностью, отмечая, что жидкая сода "буквально очищает все".

Кстати, ранее также рассказывалось, почему губки для мытья посуды разного цвета.

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