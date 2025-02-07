Как отмыть вытяжку от жира без царапин: существует легкий 30-секундный способ

Главное:
- Почему вытяжка часто загрязняется
- Как отмыть вытяжку без дорогой и вредной химии
Вытяжка вытягивает жир от паров, поэтому очень важна на кухне. Однако не для всех любимым занятием является ее очистка. Одна хозяйка поделилась в Facebook, как легко справиться этой задачей, к тому же без дорогостоящей химии и напрасно потраченного времени, пишет Главред со ссылкой на Express.
Трейси Хитон рассказала о быстром методе очистки, после которого уборка не превратится в кошмарное занятие. Для этого понадобится жидкая сода.
По словам Хитон, предыдущий владелец ее квартиры почти не чистил вытяжку. Поэтому она была очень грязной - не помогала ни посудомойка, ни сильная химия.
"Тогда я просто покрыла фильтры жидкой содой, слегка прошлась по ним зубной щеткой (которую я использую только для чистки), и грязь сразу же отвалилась", - рассказала женщина.
Женщина не могла нарадоваться, ведь, по ее словам, это средство "заставило грязь исчезнуть с вытяжки в течение 30 секунд и сделало ее абсолютно новой".
Что интересно, Трейси не единственная, кому помогло это средство. В комментариях под постом многие пользователи соглашаются с его чудодейственностью, отмечая, что жидкая сода "буквально очищает все".
Кстати, ранее также рассказывалось, почему губки для мытья посуды разного цвета.
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