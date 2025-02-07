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Догадываются лишь единицы: почему губки для мытья посуды разного цвета

Марина Фурман
7 февраля 2025, 10:24
327
Некоторым может казаться, что цветные губки - маркетинговый ход, однако это не так.
мочалка для посуды
Губки изготавливают цветными не только для красоты / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Почему губки для посуды имеют разный цвет
  • Какой цвет губок хозяйки используют чаще всего

Цвет кухонных губок в одной упаковке - это не для красоты и не прихоть производителей. Каждый цвет содержит в себе определенную информацию, которую способны расшифровать лишь единицы. Главред выяснил, почему губки бывают разных цветов.

Портал The Indian Express пишет, что кухонную губку, которой моют посуду от сырого мяса, нельзя использовать для очистки столешницы.

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Шеф-повар Анания Банерджи объяснила, что цветовая маркировка губок - обычная практика для предотвращения перекрестного загрязнения на кухне.

Желтый цвет

Обычно желтые губки применяются для общей уборки на кухне, их используют для протирания столешниц или мытья обычной посуды. Губки такого цвета используются чаще всего.

Зеленый цвет

Кухонные губки зеленого цвета идеально подойдут для очистки сложных пятен или уборки на улице. Их также используют для удаления жира с поверхностей.

Синий цвет

Синие губки прекрасно подойдут для деликатных поверхностей, таких как стеклянная посуда или легко царапающиеся материалы. По типу плотности они похожи на губки желтого цвета.

Красный цвет

Губки розового или красного цвета имеют максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Их обычно используют для очистки мест, где накапливается немало бактерий. Такими губками можно мыть раковины или дощечки для нарезки сырого мяса.

Черный цвет

Если вам встретилась губка черного цвета, знайте, что она имеет максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Такие губки легко справятся с нагаром и сложными пятнами, но на деликатных поверхностях использовать их нельзя.

Чаще всего губки черного цвета используются для мытья унитаза, ванны и раковины.

В следующий раз, когда будете использовать губку, обратите внимание на её цвет - это может сделать ваш процесс уборки более эффективным.

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Что такое The Indian Express?

The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за ее пределы, пишет Википедия.

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