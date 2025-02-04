Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

Вывести неприглядные желтые пятна с матраса можно с помощью простого и бюджетного метода.

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Почему желтеет матрас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему желтеет матрас

Как его помыть от пятен

Пятна на матрасе и постельном белье не только выглядят непривлекательно, но и могут влиять на ваш сон.

Хотя для удаления пятен можно использовать агрессивные химические средства, существует множество бюджетных вариантов, которые помогут вам восстановить чистоту матраса, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему желтеет матрас

Отмечается, что одним из виновников появления пятен на матрасе является пот, поскольку он содержит белки, которые связываются с тканью, и со временем она желтеет.

Средство для удаления пятен с матраса

Эксперты рассказали о простых и доступных средствах, которые помогут вашему постельному белью выглядеть новым в кратчайшие сроки.

Чтобы вывести желтые пятна, эксперты по уборке советуют использовать смесь из одной части перекиси водорода, одной части хозяйственного мыла и двух частей воды.

"Все, что нужно сделать, это нанести эту смесь на пятно и оставить на 15 минут, затем промокнуть влажной тряпкой и дать высохнуть на воздухе", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что перекись водорода - мягкий отбеливатель, который расщепляет белки пота и выводит желтые пятна, не повреждая ткань.

В то же время, хозяйственное мыло помогает расщепить жир и масла, содержащиеся в поте, а вода помогает разбавить смесь так, чтобы все ингредиенты смогли проникнуть в пятно.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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