Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара: эффективные способы

Вы узнаете:
- Как лучше отмывать сковородку с антипригарным покрытием
- Можно ли использовать уксус для мытья сковородки
Во время приготовления пищи даже на самой лучшей сковородке, которая никогда не подводит может появиться нагар, который, казалось бы, нереально отмыть. У хозяек сразу возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи.
Главред узнал, чем отмыть нагар на сковороде с тефлоновым покрытием и других сковородках благодаря пользователям Reddit, которые поделились ценными советами.
Тефлоновые сковороды требуют особого подхода, ведь абразивные средства могут поцарапать поверхность. Среди эффективных и безопасных методов, как убрать толстый слой нагара на сковороде есть сода и жидкое мыло.
Смешайте пищевую соду с небольшим количеством жидкого мыла, чтобы получить пасту. Нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 20-30 минут. После протрите сковородку мягкой губкой.
Еще один вариант - это смесь соды и уксуса. Хотя многие сомневаются, можно ли мыть антипригарную сковороду уксусом, но это на самом деле довольно легко. Налейте в сковороду немного воды, добавьте чайную ложку соды и столовую ложку уксуса. Эту смесь необходимо прокипятить в течение 5 минут и после остывания промыть сковородку губкой.
Читайте также:
- Что добавить во время стирки махровых полотенец: результат поразит всех
- Будет оставаться свежим дольше: лук стоит хранить подальше от одного овоща
- Можно ли кормить собаку кашей с мясом: какие опасности для вашего любимца
Что такое reddit?
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред