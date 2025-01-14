Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара: эффективные способы

Даже не все опытные хозяйки наверняка знают, как убрать нагар внутри сковороды с антипригарным покрытием, но выход есть.

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Как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как лучше отмывать сковородку с антипригарным покрытием

Можно ли использовать уксус для мытья сковородки

Во время приготовления пищи даже на самой лучшей сковородке, которая никогда не подводит может появиться нагар, который, казалось бы, нереально отмыть. У хозяек сразу возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи.

Главред узнал, чем отмыть нагар на сковороде с тефлоновым покрытием и других сковородках благодаря пользователям Reddit, которые поделились ценными советами.

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Тефлоновые сковороды требуют особого подхода, ведь абразивные средства могут поцарапать поверхность. Среди эффективных и безопасных методов, как убрать толстый слой нагара на сковороде есть сода и жидкое мыло.

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством жидкого мыла, чтобы получить пасту. Нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 20-30 минут. После протрите сковородку мягкой губкой.

Еще один вариант - это смесь соды и уксуса. Хотя многие сомневаются, можно ли мыть антипригарную сковороду уксусом, но это на самом деле довольно легко. Налейте в сковороду немного воды, добавьте чайную ложку соды и столовую ложку уксуса. Эту смесь необходимо прокипятить в течение 5 минут и после остывания промыть сковородку губкой.

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