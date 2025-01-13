Что добавить во время стирки махровых полотенец: результат поразит всех

Как постирать сильно грязное махровое полотенце, чтобы вернуть ему красивый вид - Главред собрал полезные советы.

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Как реанимировать махровые полотенца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Со временем полотенца становятся жесткими и меняют цвет, ведь на это может влиять жесткая вода или неправильно выбранный режим стирки. Также важно правильно хранить махровые изделия и гладить.

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Что добавить во время стирки махровых полотенец

Полотенца это наиболее популярная вещь в доме, ведь используют их ежедневно, поэтому со временем они становятся более тусклыми. Специалисты раскрыли, как правильно ухаживать за ними, чтобы продлить им жизнь.

Смягчить жесткую воду можно с помощью уксуса, тогда и махровые волокна станут мягче и приятнее на ощупь. Для этого необходимо в воду для стирки добавить уксус 9% - на 10 литров воды 100 миллилитров уксуса. Для стиральной машинки уксус стоит наливать в отсек для кондиционера.

Также для смягчения ткани следует добавлять в воду пищевую соду или предварительно замачивать в растворе из соды махровые изделия перед стиркой. Специалисты советуют применять на литр три ложки соды. Альтернативой может стать замачивание полотенец в растворе из соли - стоит применять на литр воды 60 граммов соли. После того стоит постирать и тщательно прополоскать вещи.

Кроме народных методов отлично подойдут специальные стиральные средства: кондиционеры, ополаскиватели и специальные гели эффективные смягчать ваши полотенца.

Как постирать засаленные полотенца

Чтобы постирать очень грязные и тусклые полотенца стоит выбрать лучший и самый действенный метод.

Лимонная кислота способна легко отстирать пятна, а также отбелить полотенца. Этот метод является очень действенным. Для начала стоит тщательно постирать их в горячей воде с хозяйственным мылом. Затем нужно посыпать пятна на полотенцах лимонной кислотой и оставить на 20-30 минут. После этого необходимо прополоскать и высушить их.

Обновить старые и очень загрязненные полотенца можно с помощью перекиси и нашатырного спирта. Для этого метода необходимо подготовить 5 литров горячей воды, добавить 2 столовые ложки 3% перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Для начала стоит постирать полотенца обычным способом, а затем поместить в кастрюлю с приготовленной смесью и подержать около 20-30 минут. После такой процедуры следует тщательно прополоскать полотенца и высушить.

Как реанимировать махровые полотенца

Махровые полотенца следует стирать правильно, чтобы они имели хороший вид. Поэтому стоит придерживаться главных правил, которые нужно знать, когда имеете дело с полотенца из махры:

Во время стирки махровых полотенец не стоит использовать сухие порошки, ведь они забиваются в ворсинки и трудно вымываются оттуда. Вместо этого лучше использовать жидкие моющие средства.

Для того, чтобы смягчить и отбелить махровые полотенца, необходимо в отдел для порошка добавить 2 столовых ложки соды и две столовые ложки соли. Результат будет заметен сразу.

Также, чтобы реанимировать махровые полотенца, следует выбирать и применять ополаскиватели для белья без силиконов в составе.

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