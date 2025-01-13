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Что помогает от желтых пятен на белой одежде: способ, о котором мало кто не знает

Юлия Закрепа
13 января 2025, 16:00обновлено 13 января, 17:24
179
Чем отстирать желтые пятна от долгого хранения - опытные хозяйки дали советы.
Что помогает от желтых пятен на белой одежде: способ, о котором мало кто не знает
Как удалить старые желтые пятна на белом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • С помощью белого уксуса можно удалить пятна на белой одежде
  • Как аспирином удалить застарелые пятна на белой одежде

Как удалить старые желтые пятна на белой одежде и других вещах - опытные хозяйки раскрыли действенные лайфхаки, как спасти любимую одежду.

Часто старые желтые пятна невозможно вывести с белой одежды, однако существуют методы, которые в домашних условиях творят чудеса и возвращают любимым вещам хороший вид. Специалисты рассказали, что для таких случаев отлично подойдет аспирин, ведь он эффективно удаляет желтые пятна. Также известно, что моющее средство отлично справляется с пятнами от косметики, а сок лимона или уксус поможет осветлить ткань.

видео дня

Чем вывести желтизну с белых вещей

Не спешите выбрасывать любимую одежду, если там осталось старое пятно, ведь всегда можно найти выход и вывести пятно народными методами.

  • Для удаления желтых пятен на одежде стоит попробовать использовать средства на основе хлора. Такое средство действенно удалит стойкие пятна, кроме пота, однако использовать его следует осторожно. Необходимо предварительно развести средство 1:1 в холодной воде, и замочи в нем одежду на 30 минут, однако эту процедуру следует делать после предварительной стирки.
  • Хозяйственное мыло отлично подходит почти для всех типов тканей. Для этого необходимо лишь намочить загрязненный участок водой, а затем потереть мылом несколько минут и оставить на 2 часа. Затем стоит постирать одежду как обычно.
  • Обычный аспирин поможет удалить загрязнения с льняной ткани. Для этого метода понадобится две измельченные таблетки аспирина и добавить немного воды. Смесь следует тщательно нанести на пятно.
  • Мало кто знает, но с помощью картофельного крахмала или соды можно сделать действенные средства, чтобы вывести желтые пятна от пота на белой одежде. К соде стоит добавить немного воды и оставить на ткани на 30-40 минут. Крахмалом посыпают жирные пятна. Загрязненное место накрывают чистой салфеткой и кладут сверху тяжелый предмет для плотного прижатия. Результата можно ждать уже через несколько часов.

Как удалить пятна на одежде содой

Чтобы удалить желтые пятна на одежде, стоит смешать соду и моющее средство, а затем необходимо нанести эту смесь на пятно и дополнительно полить сверху перекисью. Через 2-3 часа от пятна не останется и следа. Затем стоит хорошо прополоскать и постирать одежду.

Часто желтые пятна могут появляться не только из-за пота. Вещи со временем могут испортиться, если использовать неправильно выбранный стиральный порошок или режим для стирки. Поэтому перед стиркой необходимо тщательно осматривать бирки на одежде, где подробно указано, как правильно за ней ухаживать.

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