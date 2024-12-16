Копеечное средство творит настоящие чудеса: как легко убрать пятно от утюга

Можно ли отстирать пятно от утюга - как удалить блестящие следы от глажки.

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Как очистить пригоревшую ткань от утюга / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/smile5, Pixabay/Pezibear, OLX

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Методы удаления пятен от утюга с разных тканей

Как убрать с одежды подпалины от утюга

Во время использования утюга необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности и следить за температурным режимом устройства. Иначе в противном случае это может грозить серьезными проблемами с вещами, на которых могут оставаться пятна после утюга.

Испортить любимую вещь довольно просто, однако гораздо сложнее удалить пятна с одежды после утюга. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Методы удаления пятен от утюга с разных тканей

Перекись водорода:

нанесите немного перекиси на пятно и оставьте на несколько минут;

после этого пятно можно будет легко очистить.

Нашатырный спирт:

смешайте нашатырный спирт и воду в пропорции один к одному;

нанесите на пятно и аккуратно протрите мягкой губкой.

Молоко:

пятно на ткани замочите в молоке на 30-60 минут;

после этого промойте и постирайте вещь.

/ Инфографика: Главред

Как убрать с одежды подпалины от утюга

Рекомендуется сделать раствор, который может удалить пятно с одежды.

Порядок действий:

смешайте перекись водорода (чайную ложку), нашатырный спирт (пару капель) и полстакана воды;

пятно на одежде промойте полученным средством, подождите 5 минут и прополощите;

после этого обязательно прогладьте одежду еще раз.

Как убрать пятно от утюга с помощью уксуса

Для удаления пятен от утюга высокую эффективность показывает специальный раствор.

Порядок действий:

смешайте уксус с водой в пропорции один к одному и нанесите раствор на пятно от утюга;

смесь оставьте на 5-10 минут, после чего промойте холодной водой;

если пятно не исчезло, повторите процедуру.

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Чем еще можно почистить утюг? Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.

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