Копеечное средство творит настоящие чудеса: как легко убрать пятно от утюга

Главное:
- Методы удаления пятен от утюга с разных тканей
- Как убрать с одежды подпалины от утюга
Во время использования утюга необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности и следить за температурным режимом устройства. Иначе в противном случае это может грозить серьезными проблемами с вещами, на которых могут оставаться пятна после утюга.
Испортить любимую вещь довольно просто, однако гораздо сложнее удалить пятна с одежды после утюга. Об этом идет речь в материале Главреда.
Методы удаления пятен от утюга с разных тканей
Перекись водорода:
- нанесите немного перекиси на пятно и оставьте на несколько минут;
- после этого пятно можно будет легко очистить.
Нашатырный спирт:
- смешайте нашатырный спирт и воду в пропорции один к одному;
- нанесите на пятно и аккуратно протрите мягкой губкой.
Молоко:
- пятно на ткани замочите в молоке на 30-60 минут;
- после этого промойте и постирайте вещь.
Как убрать с одежды подпалины от утюга
Рекомендуется сделать раствор, который может удалить пятно с одежды.
Порядок действий:
- смешайте перекись водорода (чайную ложку), нашатырный спирт (пару капель) и полстакана воды;
- пятно на одежде промойте полученным средством, подождите 5 минут и прополощите;
- после этого обязательно прогладьте одежду еще раз.
Как убрать пятно от утюга с помощью уксуса
Для удаления пятен от утюга высокую эффективность показывает специальный раствор.
Порядок действий:
- смешайте уксус с водой в пропорции один к одному и нанесите раствор на пятно от утюга;
- смесь оставьте на 5-10 минут, после чего промойте холодной водой;
- если пятно не исчезло, повторите процедуру.
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Чем еще можно почистить утюг?
Подошва современных утюгов сделана с антипригарным покрытиям, благодаря чему он вам дольше прослужит. Однако утюг нужно регулярно чистить. Можно применить очищающий карандаш, соль, соду, перекись водорода, зубную пасту, парафиновую свечку и растворитель, пишут в компании-производителе утюгов Braun.
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