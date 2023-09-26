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Женщина показала 5 способов, как погладить мятую вещь без утюга

Елизавета Бельмас
26 сентября 2023, 17:50 обновлено 26 сентября, 17:53
Главред покажет, как погладить без утюга, когда его нет, а вещь нужна опрятная.
Как погладить мятую вещь без утюга
Как погладить мятую вещь без утюга / коллаж: Главред, фото: скриншот

Опрятная одежда - настоящий залог хорошего внешнего вида. Однако иногда случаются ситуации, когда рядом нет ни утюга ни отпаривателя, а выходит на улицу в мятом не хочется. Мы расскажем, чем погладить вещи, если нет утюга.

А если у вас случаются трудности с открытием банок, читайте наш материал: Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки.

Как погладить без утюга

На сайте редакции Tips and Tricks разместили информацию о том, как можно использовать пар, чтобы разгладить мятую одежду.

Вам понадобится:

  • стандартный чайник или кастрюля с крышкой
  • вешалка
  • мятая одежда

Как убрать складки на одежде без утюга - пошаговый совет

  • вскипятите воду
  • повесьте одежду на вешалку
  • поднесите к одежде пар, держите его ниже, чем одежду
  • ждите пока складки разгладятся под действием пара
  • дайте одежде высохнуть.

Смотрите видео о еще 4 способах, как погладить мятую вещь без утюга:

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