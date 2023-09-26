Женщина показала 5 способов, как погладить мятую вещь без утюга

Главред покажет, как погладить без утюга, когда его нет, а вещь нужна опрятная.
Опрятная одежда - настоящий залог хорошего внешнего вида. Однако иногда случаются ситуации, когда рядом нет ни утюга ни отпаривателя, а выходит на улицу в мятом не хочется. Мы расскажем, чем погладить вещи, если нет утюга.
А если у вас случаются трудности с открытием банок, читайте наш материал: Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки.
Как погладить без утюга
На сайте редакции Tips and Tricks разместили информацию о том, как можно использовать пар, чтобы разгладить мятую одежду.
Вам понадобится:
- стандартный чайник или кастрюля с крышкой
- вешалка
- мятая одежда
Как убрать складки на одежде без утюга - пошаговый совет
- вскипятите воду
- повесьте одежду на вешалку
- поднесите к одежде пар, держите его ниже, чем одежду
- ждите пока складки разгладятся под действием пара
- дайте одежде высохнуть.
Смотрите видео о еще 4 способах, как погладить мятую вещь без утюга:
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