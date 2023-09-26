Женщина показала 5 способов, как погладить мятую вещь без утюга

Главред покажет, как погладить без утюга, когда его нет, а вещь нужна опрятная.

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Как погладить мятую вещь без утюга / коллаж: Главред, фото: скриншот

Опрятная одежда - настоящий залог хорошего внешнего вида. Однако иногда случаются ситуации, когда рядом нет ни утюга ни отпаривателя, а выходит на улицу в мятом не хочется. Мы расскажем, чем погладить вещи, если нет утюга.

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Как погладить без утюга

На сайте редакции Tips and Tricks разместили информацию о том, как можно использовать пар, чтобы разгладить мятую одежду.

Вам понадобится:

стандартный чайник или кастрюля с крышкой

вешалка

мятая одежда

Как убрать складки на одежде без утюга - пошаговый совет

вскипятите воду

повесьте одежду на вешалку

поднесите к одежде пар, держите его ниже, чем одежду

ждите пока складки разгладятся под действием пара

дайте одежде высохнуть.

Смотрите видео о еще 4 способах, как погладить мятую вещь без утюга:

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