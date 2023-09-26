Главред расскаже, как открыть банку с закруткой без открывашки быстро и просто.

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Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Открыть закрытую банку иногда доволно трудно, особенно, если нет специального прибора. Мы расскажем, как открыть банку с закруткой без открывашки и мучений.

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Как быстро открыть банку с винтовой крышкой

Мужчина в сети показал на своем опыте, как открыт банку с закруткой с помощью всего одного предмета. Вы спросите, что это за волшебный инструмент? Обычная резинка!

Для того, чтобы открыть банку, оберните резинку вокруг крышки банки, убедившись, что она находится по центру торца крышки и плотно прилегает к ней. Держите банку одной рукой, а другой держите крышку за резинку. Осторожно надавите и открутите крышку.

Вуаля! Резинка обеспечивает дополнительное сцепление и тягу, благодаря чему банку гораздо легче открыть.

Смотрите видео о том, как открыть банку, не прилагая усилий:

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