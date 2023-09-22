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Как убрать следы от орехов на руках: три проверенных способа

Елизавета Бельмас
22 сентября 2023, 18:34
Главред расскажет, как отмыть руки после очистки орехов без труда и быстро.
Как убрать следы от орехов на руках
Как убрать следы от орехов на руках / коллаж: Главред, фото: скриншот

Орехи - популярный и многими любимый продукт, но у грецкого ореха, который многие собирают и очищают самостоятельно, есть один существенный минус - он оставляет на руках черный след. Мы расскажем, как убрать следы от орехов на руках с помощью трех простых способов.

Почему чернеют руки от грецкого ореха

После самостоятельного очищения ореха от кожуры, руки чернеют с неумолимой скоростью. Происходит это потому, что в кожуре ореха содержатся дубильные вещества и юглон, которые окрашивают и сам орех, и руки и всё, что с ней соприкасается.

Чем отмыть руки от кожуры грецкого ореха - способ с лимоном

Самый первый и верный способ очистить руки от следа ореха - лимон. Необходимо разрезать плод пополам и хорошо потереть им руки, после чего просто помыт ладони с мылом. След уйдет на глазах.

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Способ с ванночкой

Также, если нет желания натирать руки или есть лимонный сок, но нет лимона, можно сделать ванночку с лимонным соком и мыльным раствором. Иногда в борьбе с пятнами от орехов также помогает крохмал.

Способ с лимонной кислотой

Третий верный способ отмыть руки от следов ореха - это раствор лимонной кислоты. Половину чайной ложки кислоты необходимо растворить в 2/3 стакана воды. Полученную смесь с помощью ватного диска необходимо нанести на пятна на коже и оттереть их.

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