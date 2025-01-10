Какие продукты не стоит готовить на чугунной сковородке: большинство удивится

Есть несколько вещей, которых лучше избегать при приготовлении в чугуне.

https://glavred.info/life/kakie-produkty-ne-stoit-gotovit-na-chugunnoy-skovorodke-bolshinstvo-udivitsya-10629416.html Ссылка скопирована

Чугунная сковородка / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем особенна чугунная сковородка

Какие продукты не стоит на ней готовить

Технически, в чугунной сковородке можно приготовить практически все, что угодно. Однако, уход за такой сковородой требует времени и терпения. Кроме того, с возрастом и использованием покрытие становится только лучше и более защищенным. Но есть три вещи, которых следует избегать при приготовлении пищи на чугунной сковородке.

Главред решил разобраться, что нельзя готовить на чугунной сковороде.

видео дня

Преимущества чугунной сковородки

Как пишет marthastewart, чугунные сковородки имеют специальный слой, который, по сути, является защитным покрытием между металлом и внешней средой. Этот защитный антипригарный барьер означает, что чугунные сковородки очень хорошо проводят тепло, именно поэтому так много людей любят использовать их для жарки стейков, свиных отбивных и куриных грудок. Сковородка обеспечивает равномерное подрумянивание, и пища практически не пригорает.

Что не стоит готовить на чугунной сковородке

Хотя чугунная сковородка - любимый выбор для приготовления многих продуктов, есть несколько вещей, которых лучше избегать при приготовлении в чугуне.

Кислые продукты. Приготовление с кислотными продуктами может разрушить защитный слой сковородки. Самая распространенная кислая пища, которую не стоит готовить на чугунной сковородке - это помидоры.

Приготовление с кислотными продуктами может разрушить защитный слой сковородки. Самая распространенная кислая пища, которую не стоит готовить на чугунной сковородке - это помидоры. Деликатная рыба. Приготовление рыбы в чугунной сковороде связано с прилипанием. Поэтому для такого блюда лучше выбрать стандартную сковороду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.

Приготовление рыбы в чугунной сковороде связано с прилипанием. Поэтому для такого блюда лучше выбрать стандартную сковороду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием. Яйца. Для того, чтобы приготовить деликатесные блюда, такие как яичница или омлет, без пригорания яиц, нужна хорошо разогретая сковородка с надежным антипригарным покрытием. Кроме того, сковорода не должна быть слишком горячей или слишком холодной. Ведь, яйца нежные и легко пережариваются, становятся резиновыми и жесткими. Это может произойти очень быстро, если огонь слишком высокий. С другой стороны, если сковородка слишком холодная, белок в яйцах может слиться с поверхностью сковородки и прилипнуть к ней.

Читайте также:

Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред