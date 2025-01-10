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Какие продукты не стоит готовить на чугунной сковородке: большинство удивится

Мария Николишин
10 января 2025, 14:42
76
Есть несколько вещей, которых лучше избегать при приготовлении в чугуне.
Какие продукты не стоит готовить на чугунной сковородке: большинство удивится
Чугунная сковородка / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Чем особенна чугунная сковородка
  • Какие продукты не стоит на ней готовить

Технически, в чугунной сковородке можно приготовить практически все, что угодно. Однако, уход за такой сковородой требует времени и терпения. Кроме того, с возрастом и использованием покрытие становится только лучше и более защищенным. Но есть три вещи, которых следует избегать при приготовлении пищи на чугунной сковородке.

Главред решил разобраться, что нельзя готовить на чугунной сковороде.

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Преимущества чугунной сковородки

Как пишет marthastewart, чугунные сковородки имеют специальный слой, который, по сути, является защитным покрытием между металлом и внешней средой. Этот защитный антипригарный барьер означает, что чугунные сковородки очень хорошо проводят тепло, именно поэтому так много людей любят использовать их для жарки стейков, свиных отбивных и куриных грудок. Сковородка обеспечивает равномерное подрумянивание, и пища практически не пригорает.

Что не стоит готовить на чугунной сковородке

Хотя чугунная сковородка - любимый выбор для приготовления многих продуктов, есть несколько вещей, которых лучше избегать при приготовлении в чугуне.

  • Кислые продукты. Приготовление с кислотными продуктами может разрушить защитный слой сковородки. Самая распространенная кислая пища, которую не стоит готовить на чугунной сковородке - это помидоры.
  • Деликатная рыба. Приготовление рыбы в чугунной сковороде связано с прилипанием. Поэтому для такого блюда лучше выбрать стандартную сковороду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.
  • Яйца. Для того, чтобы приготовить деликатесные блюда, такие как яичница или омлет, без пригорания яиц, нужна хорошо разогретая сковородка с надежным антипригарным покрытием. Кроме того, сковорода не должна быть слишком горячей или слишком холодной. Ведь, яйца нежные и легко пережариваются, становятся резиновыми и жесткими. Это может произойти очень быстро, если огонь слишком высокий. С другой стороны, если сковородка слишком холодная, белок в яйцах может слиться с поверхностью сковородки и прилипнуть к ней.

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