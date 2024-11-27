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Забудьте о кастрюле: как за 5 минут приготовить листья капусты для голубцов

Марина Фурман
27 ноября 2024, 03:31
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Один из секретов вкусных и красивых голубцов – правильно подготовленная капуста.
капуста, голубцы
Идеальная капуста для голубцов в микроволновке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как готовить капусту для голубцов
  • Сколько держать кочан капусты в микроволновке, чтобы листья были нежные и мягкие

Голубцы - одно из традиционных блюд украинской кухни. Каждая хозяйка имеет свой рецепт голубцов, однако подготовить мягкую и эластичную капусту для голубцов получается не у каждой. Главред узнавал, как приготовить капусту для блюда.

Блогер из Польши Damian Kuchnia поделился советом, благодаря которому процесс приготовления капусты для голубцов не займет много времени. Мужчина рекомендует воспользоваться микроволновкой, чтобы подготовить мягкие и эластичные листья капусты.

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Первым делом следует помыть кочан, чтобы капуста имела достаточно влаги и не засохла во время приготовления. Затем надо вырезать ножку.

Чтобы листья капусты приготовились равномерно, поставьте мощность на 650 Вт и включите микроволновку на 5 минут.

Далее нужно извлечь кочан и осторожно снять листья. Если кочан большой, его можно готовить шесть минут, или же отделившиеся листья можно дополнительно поставить в микроволновку на 2 минуты.

В комментариях под видео пишут, что после этого хозяйки уже никогда не вернутся к кастрюльному методу.

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Что известно о YouTube-канале Damian Kuchnia od kuchni

Автор канала "Damian Kuchnia od kuchni" - мужчина, который работает электриком, одновременно любит вкусно поесть. Таким образом на его YouTube-канале можно найти много интересных рецептов.

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