Вкуснее магазинных: как приготовить мишек "Барни" дома

Рецепт приготовления знаменитых мишек "Барни".

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Бисквиты "Барни" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

Рецепт приготовления теста для бисквитов "Барни"

Как правильно сформировать мишек

Предлагаем вам рецепт приготовления вкусного лакомства, такие бисквиты не только не уступает магазинным, но и получаются еще вкуснее. Приготовление мишек станет еще интересней, если вы будете их готовить вместе с детьми, а оценят ваши шедевры даже взрослые.

Отметим, все ингредиенты должны быть комнатной температура, сообщает Главред со ссылкой на katia_cooking.

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Домашние мишки "Барни" - рецепт

Ингредиенты:

мука 120 г

сахар 80 г

яйца 2 шт.

щепотка соли

кукурузный крахмал 14 г

разрыхлитель 1ч. л.

ваниль 2 г

сливочное масло 80 г

молоко 100 мл

какао

В глубокую миску отправьте мягкое сливочное масло, сахар, щепотку соли и взбейте все миксером до пышной массы.

Добавьте яйца, молоко и еще раз взбейте до однородности.

Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, ванилин и еще раз взбейте, чтобы не было комочков.

В отдельной миске смешайте 3-4 ложки готового теста с какао. Отправьте тесто в кондитерский мешок, а в другой мешок основную массу теста.

Возьмите силиконовую форму в виде медвежат, смажьте ее рафинированным растительным маслом.

Отсадите тесто с какао в углубления, где лапки медвежат.

Теперь отсадите основное тесто, начиная из центра формы, равномерно распределите тесто ложкой.

Аккуратно постучите формой по столу, чтобы вышел лишний воздух. Поставьте форму на противень и выпекайте медвежат при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Достаньте выпечку из духовки и дайте остыть минут 10.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить бисквиты "Барни":

Кто такая katia_cooking? katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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