Вкуснее магазинных: как приготовить мишек "Барни" дома

Вы узнаете:
- Рецепт приготовления теста для бисквитов "Барни"
- Как правильно сформировать мишек
Предлагаем вам рецепт приготовления вкусного лакомства, такие бисквиты не только не уступает магазинным, но и получаются еще вкуснее. Приготовление мишек станет еще интересней, если вы будете их готовить вместе с детьми, а оценят ваши шедевры даже взрослые.
Отметим, все ингредиенты должны быть комнатной температура, сообщает Главред со ссылкой на katia_cooking.
Домашние мишки "Барни" - рецепт
Ингредиенты:
- мука 120 г
- сахар 80 г
- яйца 2 шт.
- щепотка соли
- кукурузный крахмал 14 г
- разрыхлитель 1ч. л.
- ваниль 2 г
- сливочное масло 80 г
- молоко 100 мл
- какао
В глубокую миску отправьте мягкое сливочное масло, сахар, щепотку соли и взбейте все миксером до пышной массы.
Добавьте яйца, молоко и еще раз взбейте до однородности.
Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, ванилин и еще раз взбейте, чтобы не было комочков.
В отдельной миске смешайте 3-4 ложки готового теста с какао. Отправьте тесто в кондитерский мешок, а в другой мешок основную массу теста.
Возьмите силиконовую форму в виде медвежат, смажьте ее рафинированным растительным маслом.
Отсадите тесто с какао в углубления, где лапки медвежат.
Теперь отсадите основное тесто, начиная из центра формы, равномерно распределите тесто ложкой.
Аккуратно постучите формой по столу, чтобы вышел лишний воздух. Поставьте форму на противень и выпекайте медвежат при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Достаньте выпечку из духовки и дайте остыть минут 10.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить бисквиты "Барни":
Кто такая katia_cooking?
katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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