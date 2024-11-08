Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкус

Улучшенный рецепт всеми любимого салата "Мимоза".

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Салат "Мимоза" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Большинство хозяек точно готовили салат "Мимоза", предлагаем вам новый рецепт его приготовления, получается еще вкуснее. Зимние праздники уже не за горами и этот салат с легкостью украсит ваш стол.

Кстати, салат "Мимоза" с плавленым сыром получается очень нежным, сообщает Главред со ссылкой на diali_cooking.

Салат "Мимоза" - рецепт

Ингредиенты:

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картофель

морковь

сыр плавленый

тунец

лук

яйца

майонез

Предварительно отварите картофель, морковь и яйца.

На терке натрите овощи и белки на крупной терке.

Выкладываем слоями: картофель, майонез, тунец, морковь и снова майонез.

Смешайте отдельно натертый плавленый сыр и натертые белки, добавьте майонез и выложите все на морковь.

Сверху на салат натрите желтки на мелкой терке и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат "Мимоза":

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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