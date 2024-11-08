Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкус

Большинство хозяек точно готовили салат "Мимоза", предлагаем вам новый рецепт его приготовления, получается еще вкуснее. Зимние праздники уже не за горами и этот салат с легкостью украсит ваш стол.
Кстати, салат "Мимоза" с плавленым сыром получается очень нежным, сообщает Главред со ссылкой на diali_cooking.
Салат "Мимоза" - рецепт
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- сыр плавленый
- тунец
- лук
- яйца
- майонез
Предварительно отварите картофель, морковь и яйца.
На терке натрите овощи и белки на крупной терке.
Выкладываем слоями: картофель, майонез, тунец, морковь и снова майонез.
Смешайте отдельно натертый плавленый сыр и натертые белки, добавьте майонез и выложите все на морковь.
Сверху на салат натрите желтки на мелкой терке и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Мимоза":
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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