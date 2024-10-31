От него нет отбоя: салат "Графский" - гости будут в восторге

Вы узнаете:
- Как сэкономить время на приготовление праздничного салата
- Как красиво оформить этот салат
Главред нашел рецепт отменного салата со свеклой и советуем вам сохранить его, ведь на праздничном столе он улетает в два счета. Простые ингредиенты, а получается действительно шикарное блюдо.
Кстати, mil_alexx советует отварить овощи предварительно, чтобы приготовление салата стало еще быстрее.
Салат "Графский" - рецепт
Ингредиенты:
- 2 шт. картофеля
- 3 шт. свеклы
- 4 яйца
- 80 г тертого сыра
- 30 г рубленой зелени
- 120 г моркови
- 180 г копченого куриного филе (или сельди)
- соль, перец
- майонез
Отварите свеклу, морковь и яйца.
Формируйте салат при помощи кулинарного кольца диаметром 18 сантиметров.
На дно натрите картофель на крупной терке, смажьте майонезом.
Следующий слой – натертая свекла, майонез, посолите и поперчите по вкусу.
Посыпьте свеклу нарезанным куриным филе, теперь будет слой натертой моркови и нарубленной зелени.
Смажьте майонезом, посыпьте натертыми желтками и натертым сыром.
Белки также натрите на терке, сверху отправьте слой тертой свеклы, смажьте майонезом и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат "Графский":
Кто такой mil_alexx?
mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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