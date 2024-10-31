От него нет отбоя: салат "Графский" - гости будут в восторге

Рецепт салата, который покоряет своим вкусом.

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Салат "Графский" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Как сэкономить время на приготовление праздничного салата

Как красиво оформить этот салат

Главред нашел рецепт отменного салата со свеклой и советуем вам сохранить его, ведь на праздничном столе он улетает в два счета. Простые ингредиенты, а получается действительно шикарное блюдо.

Кстати, mil_alexx советует отварить овощи предварительно, чтобы приготовление салата стало еще быстрее.

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Салат "Графский" - рецепт

Ингредиенты:

2 шт. картофеля

3 шт. свеклы

4 яйца

80 г тертого сыра

30 г рубленой зелени

120 г моркови

180 г копченого куриного филе (или сельди)

соль, перец

майонез

Отварите свеклу, морковь и яйца.

Формируйте салат при помощи кулинарного кольца диаметром 18 сантиметров.

На дно натрите картофель на крупной терке, смажьте майонезом.

Следующий слой – натертая свекла, майонез, посолите и поперчите по вкусу.

Посыпьте свеклу нарезанным куриным филе, теперь будет слой натертой моркови и нарубленной зелени.

Смажьте майонезом, посыпьте натертыми желтками и натертым сыром.

Белки также натрите на терке, сверху отправьте слой тертой свеклы, смажьте майонезом и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат "Графский":

Кто такой mil_alexx? mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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