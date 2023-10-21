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Хозяйкам на заметку: невероятно простой, но надежный рецепт пышного бисквита, который не упадет

Лидия Неплях
21 октября 2023, 10:13 обновлено 21 октября, 10:13
Делимся надежным и проверенным рецептом бисквита, который не истончится.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Кухня Кухня Итальянская
Хозяйкам на заметку: невероятно простой, но надежный рецепт пышного бисквита, который не упадет
Рецепт пышного бисквита / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Аромат свежей выпечки и невероятно нежный вкус – это то, что делает пышный бисквит таким незабываемым в мире кулинарии. И хотя бисквит – это, казалось бы, простой десерт, его приготовление может вызвать определенные затруднения. Особенно если вы ищете рецепт, который не только позволит вам создать изысканную выпечку, но и гарантирует, что бисквит не осядет и останется пышным и воздушным.

Бисквит, который всегда получается – рецепт

Ингредиенты:

  • 1 яйцо категории С1
  • 30 г сахара
  • 26 г муки
  • 6 г крахмала кукурузного или картофельного⠀

Для формы 18 см диаметром ~3-4 яйца.

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Для формы 20 см диаметром ~5-6 яиц.

В соответствии с диаметром формы увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас яиц. Если у вас обычная разъемная форма с высотой стенок 6-8 см, то готовьте бисквит на 5 яиц.

Приготовление: Включаем духовку на 170 градусов. Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 мин. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания узор еще минуту должен держаться на яичной поверхности. Соединяем муку и крахмал, вводим его во взбитые яйца 3-4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Готовое тесто переливаем в разъемную форму, застеленную пергаментом. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет. Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку (средний уровень, режим верх-низ без обдува). Выпекаем 40-45 мин.

Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 мин снимаем фольгу/пергамент со дна и полностью охлаждаем. Остывший бисквит острым ножом вырезаем из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевой пленке и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Смотрите рецепт бисквита, который всегда получается:

@anny.cooking Идеальный классический бисквит ? ⏳время приготовления 1 час + ночь в холодильнике ?Ингредиенты: 1 яйцо категории С1 30 г сахара 26 г муки 6 г крахмала кукурузного или картофельного ⠀ Для формы 18 см диаметром ~5-6 яиц, и т д Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц. ⠀ ?Приготовление. ‼️Я готовила бисквит на форму 21 см диаметром. У меня металлическое разъемное кольцо со стенками высотой 10 см. Если у вас обычная разъемная форма, высота стенок которой 6-8 см, то готовьте бисквит на 5 яиц. ▪️Включаем духовку на 170 градусов. ▪️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 мин. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной. ▪️Соединяем муку и крахмал, вводим его в взбитые яйца 3-4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность. ▪️Готовое тесто переливаем в разъемную форму, застеленную пергаментом ИЛИ, как я - в металлическое кольцо, которое я обтянула фольгой. Обтянутое металлическое кольцо я поставила ко дну от разъемной формы. ‼️Форму ничем не смазываем, биксвет при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет. ▪️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40-45 мин. ▪️ Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 мин снимаем фольгу/пергамент со дна и полностью охлаждаем. ▪️Остывший бисквит острым ножом вырезаю из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевой пленке и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться. ▪️Бисквит после холодильника обычно я нарезаю на 3 части ножом для нарезки хлеба. Приятного аппетита! #бисквит#бисквитный торт#десерт#выпечка#тектокукраина♬ Little Things - Adrian Berenguer

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