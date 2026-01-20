Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

Ангелина Подвысоцкая
20 января 2026, 13:05
243
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется плюсовая температура.
погода
Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: УНИАН

Что узнаете:

  • Какая будет погода ночью
  • Когда в Украину придет потепление
  • Какая будет погода в Киеве 21 января

Погода в Украине скоро станет комфортнее. Уже в ближайшее время в регионы придет потепление. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Уже 21 января температура воздуха будет становиться выше. 25-26 января ожидаются даже небольшие "плюсы". Активно отступать морозы будут со следующей недели.

видео дня

Погода 21 января

21 января Украина будет под влиянием антициклона. В этот день осадков не будет, погода будет солнечной.

"Ночью будет мороз, -10-17 градусов, завтра днем уже более милосердные -4-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около нуля", - отметила Диденко.

В этот день будет юго-западный и южный ветер.

погода 21 января
Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве 21 января

В Киеве 21 декабря будет морозно. В то же время синоптики осадков не прогнозируют. Из-за мороза на дорогах будет гололедица.

"В Киеве ближайшей ночью -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов", - говорится в сообщении.

погода 21 января
Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Магнитная буря в Украине

Сегодня, 20 января, Украину накрыла мощная магнитная буря. Она может вызвать полярное сияние.

"Сегодня сильные магнитные бури, поэтому кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние, например, в Тернопольской и Днепропетровской областях. Даже таким красивым способом природа нас подбадривает", - говорится в сообщении.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах - гололед. Температура воздуха днем прогреется до 6-11 градусов мороза.

Житомирская область вступает в самый холодный период января. Известно, что с 20 по 23 января температура опускается до -19 градусов, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.

На Полтавщине синоптики прогнозируют 19 и 20 января переменную облачность, без осадков, но на дорогах все еще будет опасно из-за гололеда. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

13:38Фронт
Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:07Украина
Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

13:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Последние новости

13:38

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

13:37

Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

13:33

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

13:16

Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений
13:07

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:05

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

12:49

Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

12:42

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

Реклама
12:17

Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл деталиФото

11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

Реклама
10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

10:13

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

10:10

Как сегодня отключают свет в Одессе: график отключения на 20 января

10:08

Пролежит годами: какой едой запастись на случай полного блэкаутаВидео

09:37

В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

09:29

Трамп собирается стать президентом земного шара?мнение

09:16

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на ОдесчинуФото

09:13

С ними лучше не спорить: знаки зодиака с самым взрывным характером

09:13

Не только "Завтрак у Тиффани": какие фильмы с Одри Хепберн нельзя упустить

08:55

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

08:49

Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школаФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:28

Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

08:24

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:02

Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

07:42

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

06:43

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

06:10

Почему интерес Трампа к войне ослабнетмнение

05:21

Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

Реклама
04:55

Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

04:30

Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика на горе за 29 секунд

03:55

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

03:31

Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

02:16

Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

01:58

"Мы работаем вдогонку": "Флеш" раскрыл слабое место в борьбе с дронами

01:30

"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

01:03

Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедурВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять