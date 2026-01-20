Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

Что узнаете:
Погода в Украине скоро станет комфортнее. Уже в ближайшее время в регионы придет потепление. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Уже 21 января температура воздуха будет становиться выше. 25-26 января ожидаются даже небольшие "плюсы". Активно отступать морозы будут со следующей недели.
Погода 21 января
21 января Украина будет под влиянием антициклона. В этот день осадков не будет, погода будет солнечной.
"Ночью будет мороз, -10-17 градусов, завтра днем уже более милосердные -4-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около нуля", - отметила Диденко.
В этот день будет юго-западный и южный ветер.
Погода в Киеве 21 января
В Киеве 21 декабря будет морозно. В то же время синоптики осадков не прогнозируют. Из-за мороза на дорогах будет гололедица.
"В Киеве ближайшей ночью -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов", - говорится в сообщении.
Магнитная буря в Украине
Сегодня, 20 января, Украину накрыла мощная магнитная буря. Она может вызвать полярное сияние.
"Сегодня сильные магнитные бури, поэтому кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние, например, в Тернопольской и Днепропетровской областях. Даже таким красивым способом природа нас подбадривает", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах - гололед. Температура воздуха днем прогреется до 6-11 градусов мороза.
Житомирская область вступает в самый холодный период января. Известно, что с 20 по 23 января температура опускается до -19 градусов, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.
На Полтавщине синоптики прогнозируют 19 и 20 января переменную облачность, без осадков, но на дорогах все еще будет опасно из-за гололеда. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
