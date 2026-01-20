Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется плюсовая температура.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: УНИАН

Что узнаете:

Какая будет погода ночью

Когда в Украину придет потепление

Какая будет погода в Киеве 21 января

Погода в Украине скоро станет комфортнее. Уже в ближайшее время в регионы придет потепление. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Уже 21 января температура воздуха будет становиться выше. 25-26 января ожидаются даже небольшие "плюсы". Активно отступать морозы будут со следующей недели.

Погода 21 января

21 января Украина будет под влиянием антициклона. В этот день осадков не будет, погода будет солнечной.

"Ночью будет мороз, -10-17 градусов, завтра днем уже более милосердные -4-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около нуля", - отметила Диденко.

В этот день будет юго-западный и южный ветер.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве 21 января

В Киеве 21 декабря будет морозно. В то же время синоптики осадков не прогнозируют. Из-за мороза на дорогах будет гололедица.

"В Киеве ближайшей ночью -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Магнитная буря в Украине

Сегодня, 20 января, Украину накрыла мощная магнитная буря. Она может вызвать полярное сияние.

"Сегодня сильные магнитные бури, поэтому кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние, например, в Тернопольской и Днепропетровской областях. Даже таким красивым способом природа нас подбадривает", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах - гололед. Температура воздуха днем прогреется до 6-11 градусов мороза.

Житомирская область вступает в самый холодный период января. Известно, что с 20 по 23 января температура опускается до -19 градусов, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.

На Полтавщине синоптики прогнозируют 19 и 20 января переменную облачность, без осадков, но на дорогах все еще будет опасно из-за гололеда. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с.

