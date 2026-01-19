Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

В Харькове хмурое утро плавно перетекло в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.

В Харькове вечером будет облачно

В Харьковской области на дорогах гололед

В понедельник, 19 января, погода в Харькове вечером будет морозной и облачной. Без осадков.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове вечером будет облачно.

"В Харькове хмурое утро плавно перетекло в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 2, 1 м/с.

Температура воздуха днем будет -10...- 9 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -13... - 11 градусов.

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах – гололед. Температура воздуха днем воздух прогреется до 6-11 градусов мороза.

Как долго в Украине будут морозы - прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, эти выходные в Украине будут холодными, но без значительных осадков. Только в Крыму возможен снег. Из-за мороза на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

По словам Диденко, мороз сохранится в течение всего уик-энда. Ночью температура будет колебаться от -10 до -16°С, на севере страны — от -15 до -22°С. Днем столбики термометров поднимутся до -9…-15°С, а в Закарпатье и южных регионах ожидается более мягкий холод — около -2…-5°С.

Погода в Украине - последние новости

Погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич

Жителям Днепра на этой неделе стоит ожидать морозов и зимних условий. По данным sinoptik, холодную погоду будут удерживать арктические воздушные массы и влияние антициклона. Осадков почти не ожидается, поэтому горожанам советуют тепло одеваться и осторожно передвигаться по дорогам.

