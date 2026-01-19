Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

Виталий Кирсанов
19 января 2026, 13:59
41
В Харькове хмурое утро плавно перетекло в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.
Какая погода будет сегодня в Харькове
Какая погода будет сегодня в Харькове / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Кратко:

  • В Харькове вечером будет облачно
  • В Харьковской области на дорогах гололед

В понедельник, 19 января, погода в Харькове вечером будет морозной и облачной. Без осадков.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове вечером будет облачно.

видео дня

"В Харькове хмурое утро плавно перетекло в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 2, 1 м/с.

Температура воздуха днем будет -10...- 9 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -13... - 11 градусов.

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах – гололед. Температура воздуха днем воздух прогреется до 6-11 градусов мороза.

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

Как долго в Украине будут морозы - прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, эти выходные в Украине будут холодными, но без значительных осадков. Только в Крыму возможен снег. Из-за мороза на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

По словам Диденко, мороз сохранится в течение всего уик-энда. Ночью температура будет колебаться от -10 до -16°С, на севере страны — от -15 до -22°С. Днем столбики термометров поднимутся до -9…-15°С, а в Закарпатье и южных регионах ожидается более мягкий холод — около -2…-5°С.

Погода в Украине - последние новости

Погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич

Жителям Днепра на этой неделе стоит ожидать морозов и зимних условий. По данным sinoptik, холодную погоду будут удерживать арктические воздушные массы и влияние антициклона. Осадков почти не ожидается, поэтому горожанам советуют тепло одеваться и осторожно передвигаться по дорогам.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода Погода в Украине погода в Киеве новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра Погода Харькова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:24Война
В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:21Мир
Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

Последние новости

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

Реклама
13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

Реклама
11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

10:08

Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

10:02

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередьФото

09:54

"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТОмнение

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

Реклама
07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктураФото

07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять