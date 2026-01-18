Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

На следующей неделе в Украине установится устойчивая морозная погода под влиянием мощного антициклона, с сильными ночными холодами, указал метеоролог.

Прогноз погоды в Украине - в каких областях Украины будет холоднее всего / Фото: УНИАН

Погода в Украине в течение следующей недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич

По его словам, в период с 19 по 25 января страна будет находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона, который обусловит холодные погодные условия. Наиболее ощутимые морозы ожидаются в северных и западных регионах, где ночью температура местами опустится ниже –20 °C. Из-за доминирования высокого атмосферного давления существенных осадков не прогнозируют, однако слабо выраженные атмосферные фронты могут вызвать небольшой снег на Левобережье, а в конце недели — также в западных и южных областях.

"На дорогах и тротуарах будет сохраняться гололедица, а в условиях слабого ветра и малооблачного неба, местами будет возникать туман и образовываться изморозь на проводах и ветках деревьев", - указал он.

Погода в Украине на неделю / Фото: Meteoprog

Погода в Украине 19 января

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в понедельник, 19 января, вся территория Украины будет находиться под влиянием антициклона, который принесет холодную погоду. Осадков не прогнозируют, за исключением Крыма, где возможен слабый снег. В большинстве областей на дорогах сохранится гололедица, а в ночные и утренние часы в западных и северных регионах вероятны туманы и изморозь.

"Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, в юго-восточной части северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -15…-22 °С, днем -4…-10 °С. В южной половине ночью -9...-14 °С, днем -1...-6 °С", - указал он.

Прогноз погоды на 19 января / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 января

По словам синоптика, во вторник, 20 января, морозный антициклон и дальше будет определять погодные условия на большей части страны. Осадки маловероятны, только на крайнем востоке местами может пройти незначительный снег. Гололедица на автодорогах сохранится, а ночью и утром в западных, северных и центральных областях возможны туман и изморозь.

"Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на Левобережье северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью ожидается -17...-22 °С, на остальной территории Украины -10...-15 °С; днем -4...-9 °С, на юге и в Карпатском регионе -4...+1 °С", - говорится в прогнозе.

Прогноз погоды в Украине 20 января / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 января

В среду, 21 января, небольшой снег прогнозируется в северо-восточных регионах, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается. На Правобережье местами будет наблюдаться туман с моросью. Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 3–8 м/с. В ночные часы температура в северных и западных областях снизится до –16…–22 °C, в других регионах — до –10…–15 °C. Днем ожидается –4…–9 °C, а на юге и в Карпатах — от –4 до +1 °C.

Прогноз погоды в Украине 21 января / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 января

В четверг, 22 января, на Левобережье прогнозируется незначительный снег, тогда как в других регионах осадков не ожидается. В ночные и утренние часы на западе страны возможны туманы и образование инея, а на автодорогах сохранится гололедица. Ветер будет слабый, переменного направления, скоростью 3–8 м/с.

В ночное время в северных и западных областях температура опустится до –16…–22 °С, в других регионах составит –9…–14 °С. Днем воздух прогреется до –4…–10 °С, а на юге и в Карпатах температура будет приближаться к 0 °С.

Прогноз погоды на 22 января / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 января

В пятницу, 23 января, в северных и северо-восточных областях местами возможен слабый снег, в других регионах — без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит –12…–17 °C, на западе — до –17…–22 °C, днем — –4…–11 °C.

Прогноз погоды на 23 января / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 января

В субботу, 24 января, по всей Украине продолжится период морозной погоды без значительных осадков. Гололед на дорогах останется. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Ночью температура опустится до –13…–18 °C, в северных и западных областях местами — до –19…–23 °C, днем — –5…–11 °C, а на крайнем юге местами до +1 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели / Фото: meteoprog

Погода в Украине 25 января

В воскресенье, 25 января, в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде снега, днем местами умеренные, а на юге Одесской области и в Закарпатье возможен дождь. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют, на дорогах сохранится гололедица.

"Ветер восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 °С, в северных и восточных областях -17...-22 °С; днем -4...-11 °С, в южных областях и на крайнем западе -3...+2 °С", - резюмировал он.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

