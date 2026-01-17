Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

Погода в области в ближайшие дни будет меняться каждый день.

Прогноз погоды в Полтаве 18-20 января / фото: pixabay.com

Как изменится температура воздуха в Полтаве завтра

Какую погоду прогнозируют синоптики в области на начало следующей недели

Погода в Полтавской области завтра, 18 января, будет морозной, без осадков. Синоптики Полтавского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, а на дорогах области местами гололедицу.

Ветер в воскресенье будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью опустится до 12-17 градусов мороза, а днем составит 7-12 градусов мороза. В городе Полтава ожидается еще более низкая температура - ночью 15-17 градусов мороза, днем 9-11 градусов мороза.

Погода в Полтаве 18 января / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода на Полтавщине с начала новой недели

Синоптики прогнозируют 19 и 20 января переменную облачность, без осадков, но на дорогах все еще будет опасно из-за гололеда. Ветер северный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с.

Погода в Полтаве 19 января / фото: скриншот с meteoprog

Температура воздуха 19 января в Полтавской области составит ночью 12-17 градусов мороза, днем 7-12 градусов мороза.

В то же время 20 января прогнозируют более высокие температуры - ночью 10-15 градусов мороза, днем 5-10 градусов мороза.

Погода в Полтаве 20 января / фото: скриншот с meteoprog

Как долго в Украине будут морозы - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, эти выходные в Украине будут холодными, однако без существенных осадков. Только в Крыму возможен снег. На дорогах повсеместно гололедица.

По ее словам, мороз все еще продержится на выходных. Ночью ожидается -10...-16°С, на севере -15...-22°С, днем -9...-15°С, на Закарпатье и на крайнем юге -2...-5°С.

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области в воскресенье, 18 января, будет малооблачной, но без осадков. Известно, что в течение дня будет ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области, по прогнозам синоптиков, 17 и 18 января осадков не ожидается, однако водителей предупреждают об опасной гололедице на дорогах.

Накануне стало известно, что в течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

