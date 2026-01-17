Укр
Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известно

Мария Николишин
17 января 2026, 09:45
426
В ГСЧС заявили, что на данный момент пожар ликвидирован.
Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области
  • Зафиксированы повреждения, возник пожар
  • К счастью, погибших и пострадавших нет

В ночь на 17 января страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время продолжается ликвидация последствий.

Кипер добавил, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В ГСЧС также рассказали, что в результате российского удара повреждения получили здание и автотранспорт.

"В настоящее время пожар ликвидирован. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и более 30 спасателей", - говорится в сообщении.

РФ будет увеличивать количество ударов по Украине

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что атаки России на Украину в 2026 году станут более массированными.

По его мнению, уже в первом квартале 2026 года РФ сможет запускать по Украине до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - добавил он.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал, что вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по информации разведки, россияне в ближайшие дни готовятся к новым массовым ударам по территории Украины.

Кроме того, армия страны-агрессора России в ночь на 16 января атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов произошли отключения электроэнергии.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

