Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

Сергей Кущ
16 января 2026, 20:30
Украина ведет переговоры с партнерами о том, что ей надо больше систем ПВО и ракет к ним.
По информации разведки, россияне в ближайшие дни готовятся к новым массированным ударам по территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина ведет переговоры с партнерами о том, что ей надо больше систем ПВО и ракет к ним, чтобы защищаться во время атак.

"Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости, а правительство работает с энергокомпаниями и с партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 января в Днепре прогремели мощные взрывы - город подвергся массированной атаке ударных беспилотников типа Shahed. Исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о повреждении многоэтажного дома.

Комментируя масштабную ракетно-дроновую атаку России 5 января, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Харькове, Днепре и ряде других городов и общин продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 5 января российские войска также атаковали Чернигов, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате удара пострадало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

