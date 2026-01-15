РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар 'Орешником' - что станет целью

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине - мониторинговые каналы назвали вероятные цели новой атаки оккупантов.

Россия готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, Главред

Россия готовит новую массированную атаку по Украине

Существует угроза нового удара ракетой "Орешник"

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности"Орешник". Об этом сообщают мониторинговые каналы и журналист Андрей Цаплиенко.

"Существует вероятность применения "Орешнико" с полигона Капустин Яр по территории Украины в ближайшие дни", — указал Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые данные. видео дня

Кроме того, мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения россиянами в рамках ближайшей массированной атаки по Украине экспериментального пуска БР "Искандер-И".

"Особое внимание для: Киева/области и западных регионов (особенно г. Львов/область)", — отмечается в сообщении.

Также сообщалось, что враг активно использует космическую разведку для наблюдения за объектами в западных регионах Украины, а также проводит дронную разведку Киева и прилегающих территорий.

Наибольшее внимание Россия уделяет столице, а также Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областям, которые потенциально могут стать целями для ударов.

Кроме того, сегодня РФ осуществляет передислокацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Дальнего Востока на авиабазу "Энгельс", расположенную ближе к Украине.

Может ли Россия "Орешником" из Беларуси бить по Киеву — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что ракета "Орешник", которую Россия разместила на территории Беларуси, не способна атаковать Киев.

По его словам, хотя с белорусской территории она теоретически может быть запущена, существует ограничение по минимальной дальности полета — около 700 километров. В таком случае при старте с севера Беларуси ракета потенциально может достичь южных регионов Украины, в частности района Херсона или Запорожья.

В то же время эксперт отметил, что при пуске с полигона Капустин Яр "Орешник" способен поражать цели не только в Киеве, но и по всей территории Украины.

"Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 - также серьезная. Х-22 - вообще монстр, хотя и очень неточный", - пояснил он.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к очередному масштабному ракетному удару по Украине.

Утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере, сообщил городской голова Андрей Садовый.

В то же время в России заявляют, что в случае приближения поражения в войне против Украины Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия против союзников Киева в Европе, о чем сказал Сергей Караганов, председатель президиума организации "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

