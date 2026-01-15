Россия хочет обогатиться за счет оккупированных территорий.

Россия планирует проводить исследования

Ключевые тезисы:

РФ хочет начать программу геологоразведочных работ на оккупированных территориях

Она предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье

Причиной является ухудшение ситуации в сырьевых отраслях России

В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области страна-агрессор Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что программа предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в частности стратегические и редкие металлы.

"Речь идет не о разовых геологических выездах, а о долгосрочных работах, разделенных на несколько этапов", - говорится в сообщении.

В СВРУ добавляют, что базой для разведки должны стать еще советские геологические материалы.

"В постсоветский период исследования в регионе фактически остановились, поэтому сейчас оккупационные власти планируют уточнять и обновлять данные, а также оценивать перспективность объектов с точки зрения дальнейшего промышленного освоения", - говорят в разведке.

Кроме того, отмечается, что активизация интереса к украинским недрам происходит на фоне ухудшения ситуации в традиционных для России сырьевых отраслях.

"Нефтяная отрасль РФ переживает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, проблемы с экспортом и технологиями вынуждают Кремль искать альтернативные источники доходов. В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики", - подчеркивают в ведомстве.

Так, фактически речь идет о целенаправленном использовании украинских земель и природных богатств для обогащения государства-агрессора.

Что Путин хочет получить от Украины

Бывший директор Британской секретной разведывательной службы MI6 Ричард Мур говорил, что в планах российского диктатора Владимира Путина нет подписания мирного договора с Украиной, пока не превратит ее во вторую Беларусь.

"Путин не имеет никакого намерения заключать соглашение, для него это вопрос не только территории, это вопрос доминирования и превращения Украины в нечто, что выглядит очень похоже на ее соседа – Беларусь", – подчеркнул он.

Донецкая область - последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический аналитик и соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, оценивая значение Донецкой области для России, пояснил, что ее интерес сосредоточен не столько на территориях или идеологических лозунгах о "русском мире", сколько на установлении контроля над месторождениями полезных ископаемых.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявлял, что российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля.

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

