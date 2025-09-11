Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

Россияне пытаются создать оперативное окружение Покровска и Константиновки, они уже не готовы в лоб штурмовать города, считает Дмитрий Снегирев.

В приоритете России - Донетчина, но оккупанты хотят установить контроль и над Запорожской областью, - Снегирев / Колаж: Главред

Попытка оккупации Донбасса стала одной из главных проблем для Кремля за годы российско-украинской войны. Агрессор Россия сделала регион своим главным пропагандистским символом, но благодаря героическому сопротивлению Сил обороны Украины показала неспособность его захватить. Россияне готовят усиление своих наступательных действий, чтобы попытаться выйти на административные границы Донецкой области, и параллельно наносить удары на других направлениях фронта.

В интервью Главреду военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев рассказал, что происходит на фронте в Донецкой области, объяснил, почему россияне стремятся оккупировать Покровск, Константиновку и Славянск, проанализировал ситуацию в районе Купянска и сделал прогноз относительно возможных действий оккупантов в Запорожской и Херсонской областях.

На днях в Институте изучения войны заявили, что Россия готовится к осеннему наступлению. По данным аналитиков, россияне перебросили "элитные" подразделения из захваченных районов Сумщины и Херсонщины в Донецкую область. Цель - оккупация всей Донецкой области. Как вы оцениваете эту информацию? Есть ли угроза крупных вражеских наступательных операций в направлении Славянска и Краматорска?

Российское наступление идет все время. Наступление не заканчивалось, поэтому называть его весенним, летним или осенним, будет некорректно. Территориальные потери Украины в августе составили примерно 400 квадратных километров. Это вдвое меньше, чем в момент самой большой интенсификации наступления в ноябре прошлого года, но кампания продолжается.

Что касается резервов, не с Сумского, а с Курского направления в Донецкую область россияне перебросили подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты. До начала украинского наступления на Курщине подразделение было на Покровском направлении. Но после относительных тактических успехов в Курской области и начала своего наступления на Сумщине, оккупанты решили вернуть наиболее боеспособные силы именно на Покровское направление.

Также отмечу, что Россия перебрасывает оперативные резервы и на Запорожское направление. В частности, это 76-я дивизия Воздушно-десантных войск РФ. В Запорожской области оккупанты хотят улучшить тактическое положение и выйти на расстояние, которое позволит установить огневой контроль над областным центром.

Впрочем, приоритетной задачей для россиян является захват всей Донецкой области. Стоит обратить внимание, как россияне пытаются решить вопрос Донетчины военно-политическим шантажом. Сначала они активизировали боевые действия на севере Сумской и Харьковской областей, которые, согласно указу российского диктатора, не были "включены в состав" Российской Федерации. А когда этот сценарий провалился - усилили политическое давление на Соединенные Штаты и Украину, пытаясь заставить украинцев вывести Силы обороны из Донецкой области.

Теперь объясню, почему в приоритете именно Донецкая область. Врага интересуют не территория региона или призрачный "русский мир" с русскоязычным населением, а исключительно контроль над полезными ископаемыми. Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых. В населенном пункте Шевченко - крупнейшие залежи лития в Европе, а в Котлино - крупнейшее среди европейских стран месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей.

Ожесточенные бои на Покровском направлении связаны с тем, что россиянам нужны полезные ископаемые, которые находятся в Котлино и Шевченко - Снегирев / DeepState

Почему они рвутся в Славянск? Потому что там одни из крупнейших залежей сланцевого газа. Запасы настолько серьезные, что в случае их разработки появятся основания говорить об энергетической независимости Украины. Россиянам нужно политически заблокировать потенциальную добычу газа, потому что украинская энергетическая независимость - фактически точка во влиянии России на Украину. До начала российско-украинской войны на Донбассе им уже удалось заблокировать попытку компании Shell организовать разработку этих месторождений. Тогда вопрос закрыли на политическом уровне.

Отряды Гиркина недаром в 2014 году вошли именно в Славянск. В Славянско-Краматорской агломерации расположены крупнейшие промышленные города Донецкой области, которые россияне хотят захватить. Важно напомнить, что до времен АТО/ООС и полномасштабного вторжения, там были сосредоточены предприятия тяжелой металлургии, химической и перерабатывающей промышленности. И именно поэтому сейчас мы видим усиленное давление в направлении Константиновки, которое включает наступательные действия врага на Торецком, Часовоярском и Покровском направлениях.

В Славянско-Краматорской агломерации, которую хотят захватить россияне, расположены крупнейшие предприятия Донетчины, напомнил Снегирев / DeepState

Теперь кратко проанализируем ситуацию по каждому направлению.

На Торецком направлении оккупанты взяли под контроль господствующие высоты и получили тактические успехи в районе Дылеевок (в Торецком районе две Дылеевки - село и поселок, - ред.). Это создает предпосылки для дальнейшего продвижения оккупантов в направлении Константиновки на расстояние примерно до 7 километров.

На Часовоярском направлении сложилась аналогичная ситуация с господствующими высотами, как и на Торецком. Сейчас оккупанты пытаются решить вопрос установления полного контроля над Часовым Яром. Причем Часов Яр - ключи не только к Константиновке и Дружковке, но и всей агломерации.

Фиксируется резкая активизация на Лиманском направлении. Северск - это фактически восточный фланг Славянско-Краматорской агломерации. Продвижение в сторону Северска (оккупантам до города уже максимум 1,5 километра) создает угрозу флангового охвата Сил обороны Украины.

Что касается Купянского направления (Харьковская область), там оккупанты в районе Двуречной получили уже не плацдарм, а зону присутствия. Теперь они пытаются создать ударную группировку, которая затем будет продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Отдельно следует остановиться на обстановке на Покровском и Константиновском направлениях, потому что они, как показывает анализ, у россиян в приоритете. Покровское направление важно для россиян даже не с военной, а с политической точки зрения. Выход к административным границам с Днепропетровской областью будет использован как элемент военно-политического давления на украинское руководство в виде угрозы масштабирования театра боевых действий.

После того как оккупанты установили контроль над трассой Покровск-Константиновка, именно Константиновка стала одним из основных их направлений наступления. Ситуация ухудшается тем, что в направлении города россияне контролируют господствующие высоты, ведь Константиновка находится в низине. Это создает серьезные проблемы как для местных жителей, так и для Сил обороны. Потому что враг, к сожалению, способен держать под огневым контролем тыловые локации украинской армии и весь город. Россияне там могут использовать даже ствольную артиллерию. И удар по Константиновке 3 сентября, который привел к жертвам среди гражданского населения, подтверждает использование врагом такой артиллерии.

Именно на Покровском и Константиновском направлениях россияне пытаются создать оперативное окружение Сил обороны Украины. Потому что Покровск и Константиновка - крупные промышленные города. Если их штурмовать в лоб, это приведет к многочисленным потерям личного состава. Это показал оккупантам опыт боев за Бахмут, который они штурмовали 9 месяцев и потеряли там более 100 тысяч своих военных. Даже Часов Яр - небольшой десятитысячный город, по сравнению с Покровском или Константиновкой - оккупанты безуспешно штурмуют уже 1,5 года.

Покровск и Константиновка в приоритете у оккупантов, их главная цель - полный захват Донетчины, - Снегирев / DeepState

Донецкая область - стратегическая цель оккупантов. Они не выполнили задачу даже промежуточных этапов так называемой СВО, которая заключалась в оккупации региона. Возникает политическая проблема, потому что провал "специальной военной операции" грозит социальным напряжением внутри самой России. Кремлю будет трудно объяснить россиянам, почему за четыре года войны и более миллиона потерь Донецкая область до сих пор под контролем Сил обороны Украины.

Вы упомянули и о Купянском направлении. Бои в районе Купянска идут продолжительное время. Россияне уже давно подошли очень близко к городу. По вашему мнению, есть ли риски существенных прорывов оккупантов в Купянск?

Россияне фактически на окраинах Купянска и такие риски действительно существуют. Оккупанты поняли, что им не удастся создать широкий фронт - так называемую буферную зону от населенного пункта Меловое до городов Купянска и Волчанска. Это невозможно. Планы россиян, среди которых так называемый обмен территорий, потерпели поражение. И они меняют приоритеты. Но главное для оккупантов на этом направлении - не Купянск.

Им нужен Купянск-Узловой.

Точно. Оккупанты заинтересованы в логистике. Купянск-Узловой - крупнейший транспортный узел, ключевая железнодорожная станция. Контроль над этой станцией даст возможность создать короткое плечо логистики и развивать дальнейшее наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Для этого они будут пытаться воссоздать ситуацию, которая была в 2022 году, когда их изюмская группировка считалась одной из самых боеспособных - как с позиции оснащения, так и по численности. Группировка создавалась с целью дальнейшего окружения украинских подразделений в Донецкой области. Тогда они практиковали общие и широкие "котлы". Разобравшись, что так оно не работает, перешли к тактике малых "котлов".

Оккупанты уже на окраинах Купянска, город фактически в полуокружении - Снегирев / DeepState

И вот сейчас именно в районе Купянска россияне пытаются продвигаться, используя эту тактику. Купянск уже в полуокружении. Ряд недавних успешных контраступательных действий наших Сил обороны улучшил тактическое положение, но оккупанты отвечают так называемыми малыми штурмовыми группами и присутствуют на окраинах города. Серая зона никем не контролируется, но говорить о том, что в городской застройке Купянска нет активных боевых действий, это откровенно врать.

Таким образом, больших колонн российской бронетехники мы не увидим?

Нет, не увидим. Недавно россияне попытались вернуться к своей предыдущей тактике и использовать бронетехнику под Добропольем. Они попали в цейтнот - в условиях, когда мало времени, им нужны были определенные результаты до момента встречи Путина с Трампом на Аляске.

Когда объясняют, что в районе Доброполья россияне продвинулись малыми штурмовыми группами из-за ситуации со сложным ландшафтом, это немного не соответствует действительности. Оккупанты изменили тактику и задействовали бронетехнику, чего не было уже давно. Об этом свидетельствуют и сообщения Генштаба ВСУ об уничтожении 12 танков и около сотни единиц вражеской автомобильной и мототехники.

Но я не думаю, что под Купянском россияне попытаются задействовать бронетехнику. Вряд ли они начнут палить, условно говоря, Кантемировскую или Таманскую дивизии, которые сосредоточены на этом направлении, в уличных боях высокой интенсивности. Это было бы как минимум неуместно. Россияне не настолько идиоты, они научились воевать, а мы уже неоднократно жгли их танковые колонны.

Российских колонн на фронте больше не будет, оккупанты изменили тактику - Снегирев / Википедия

На брифинге главы Генштаба РФ Валерия Герасимова журналисты заметили карту с оккупированными Одесской и Николаевской областями. Как вы думаете, Россия, таким образом, показала свои стратегические планы или это был определенный маневр?

Это просто элемент активных операций в информационном пространстве. Россияне засветили карту, а журналисты ее увидели и, к сожалению, даже и в украинских СМИ, подхватили волну зрады: мол, смотрите, в планах России оккупация Николаевской и Одесской областей. А россияне лишь провели информационную операцию, которые обычно воплощают с целью формирования общественного мнения. Карту засветили не случайно, это не случай халатности или ошибки со стороны Генштаба. Это комплексная спецоперация с целью информационного военно-политического давления на руководство Украины.

Отмечу, что пресс-конференция Герасимова вызвала много вопросов даже со стороны россиян. Так называемые военкоры поставили под сомнение заявление начальника Генштаба РФ о том, что оккупанты якобы контролируют уже треть Купянска, и другие его слова о "территориальных достижениях". Герасимов даже сказал, что россияне, мол, захватили уже 79% Донецкой области, тогда как на карте DeepState можно заметить, что Силы обороны контролируют более 33% территории региона.

Еще один ляп из России - сообщение РИА Новости 30 августа, в котором говорилось, что оккупационные войска контролируют, мол, 99,7% территории Луганской области. Нюанс в том, что еще 30 июня то же РИА Новости сообщило о якобы 100% контроле над Луганщиной. Казалось бы, 0,3% - обычная погрешность, но все несколько сложнее: либо информация не соответствует действительности, либо россияне признали успешные контрнаступательные действия Сил обороны Украины. Думаю, что сейчас россияне Луганскую область все-таки полностью не контролируют.

Российские войска этой осенью сосредоточатся только на попытках захватить Донецкую область? Или они параллельно будут пытаться вести боевые действия и на других направлениях фронта?

Россияне независимо от сезона используют так называемую тактику тысячи порезов. Параллельно с наступательными действиями в Донецкой области они будут пытаться растягивать наши оперативные резервы и на других направлениях. Почему не акцентируют внимание на том, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км? А это как раз показатель намерений оккупантов оттянуть наши оперативные резервы с Донецкого направления.

В Запорожской области оккупанты будут пытаться взять контроль над регионом, возможна дестабилизация ситуации на Херсонщине - Снегирев / Википедия

Оккупанты не будут сосредотачивать все свои резервы исключительно в Донецкой области. Они также будут пытаться военным путем установить полный контроль над Запорожской областью, и я не исключаю сценария дестабилизации на Херсонском направлении, а именно имитации проведения широкомасштабной десантной операции. Информационная активность по поводу возможности реализации десантной операции на Херсонщине уже была.

Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

