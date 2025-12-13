Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

Эксперты рассказали, как правильно прогревать автомобиль зимой, чтобы салон быстро стал теплым и безопасной эксплуатацией.

Как раннее использование печки влияет на эффективность работы двигателя / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему сразу включать печку зимой вредно для авто

Как правильно прогревать двигатель, чтобы экономить топливо

Когда включать обогрев салона и стекол для эффективности

Зимой многие водители стремятся быстро согреть салон автомобиля, запуская двигатель и сразу включая печку. Однако эксперты утверждают, что это большая ошибка, пишет "Твоя Машина"

Главред решил рассказать, почему не стоит сразу включать печку после запуска двигателя зимой

Как работает печка автомобиля

Печка автомобиля не генерирует тепло самостоятельно. Она использует тепло двигателя: охлаждающая жидкость циркулирует по системе, попадает в радиатор отопителя и прогревает салон. Если включить печку сразу после запуска, двигатель еще не достиг рабочей температуры, и процесс прогревания моторного масла замедляется.

Риски для двигателя и топлива

Автомеханик из СТО объяснил:

"Наибольший износ двигателя происходит при запуске, когда агрегат работает почти без смазки. Если при этом включена печка, прогрев масла происходит медленнее, что повышает риск износа мотора".

Кроме того, первые минуты после запуска двигателя расход топлива увеличивается. Включенная печка лишь дополнительно повышает потребление топлива, а тепло в салоне появляется не сразу, ведь антифриз еще не прогрелся.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют подождать 3-5 минут после запуска двигателя перед включением обогрева салона, зеркал и стекол. За это время двигатель достигнет рабочей температуры и эффективно "поделится" теплом.

"Поспешив с обогревателем, водитель получит лишь холодный салон, повышенный расход топлива и дополнительный износ двигателя", - резюмирует эксперт.

