В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

Клиент рассказал подробности инцидента.

У клиентов ПриватБанка возникли сложности с подключением карты к программе "Национальный кэшбэк". Об одной из таких ситуаций рассказал пользователь на портале "Минфин", подробно описав длительное и безрезультатное общение с технической поддержкой банка.

По словам клиента, он уже несколько часов пытается привязать свою карту ПриватБанка к программе "Национальный кэшбэк", однако безуспешно. При этом в приложении "Дія" у него уже подключена карта "Национального кэшбэка" от monobank, и начисления корректно работают не только при оплате картой monobank, но и картой другого банка — SENS. Как отмечает пользователь, специалисты SENS смогли решить аналогичный вопрос всего за пять минут.

В случае с ПриватБанком процесс оказался куда сложнее. Клиент утверждает, что сотрудник поддержки в Telegram около 30 минут не мог понять суть проблемы и предлагал оформить новую карту "Национального кэшбэка" непосредственно в ПриватБанке и затем сменить банк в приложении "Дія". После прояснения ситуации, по словам пользователя, от него потребовали видео-подтверждение, однако дальше процесс не сдвинулся — уже более двух часов клиент не видит и не слышит специалиста поддержки.

Ситуацию усугубил звонок от ПриватБанка с опросом о качестве обслуживания. Клиент сообщил о проблеме, однако оператор заявила, что в случае отсутствия начислений кэшбэка обращаться следует в техническую поддержку "Дії". Пользователь попытался объяснить, что без действий со стороны банка вопрос не может быть решен, но, по его словам, в банке настаивали на обратном. При этом остается непонятным, зачем тогда параллельно велось многочасовое общение с другим сотрудником поддержки ПриватБанка в Telegram.

Ситуация вызвала недоумение у клиента и поставила под сомнение согласованность работы служб поддержки банка и государственных сервисов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

