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"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

Сергей Кущ
4 июля 2025, 19:29
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Как рассказал клиент, он проходил актуализацию данных более 3 раз.
У клиентов ПриватБанка не работает важная функция
У клиентов ПриватБанка не работает важная функция / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • На что жалуются украинцы
  • В чем проблема

Клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями во время актуализации данных в приложении Приват24.

Как рассказал недовольный клиент на портале Минфин, он проходил актуализацию данных более 3 раз.

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"Приходилось заново вводить все данные, которые введены корректно. Даже после обращения в поддержку банка вопрос, как оказалось, не был решен. Банк не может проверить отличия в обновленных названиях улицы и не проводит актуализацию. Это похоже на саботаж. ИТ инфраструктура не может обработать корректно данные", - рассказал он.

По его словам, у него так ничего и не вышло.

"У меня нет времени по 10 раз проходить процедуру, как возможно и у других клиентов. Почему банк не может нормально обработать загруженные данные для актуализации? Это простая формальная процедура", - подытожил он.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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