"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

Вы узнаете:
- На что жалуются украинцы
- В чем проблема
Клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями во время актуализации данных в приложении Приват24.
Как рассказал недовольный клиент на портале Минфин, он проходил актуализацию данных более 3 раз.
"Приходилось заново вводить все данные, которые введены корректно. Даже после обращения в поддержку банка вопрос, как оказалось, не был решен. Банк не может проверить отличия в обновленных названиях улицы и не проводит актуализацию. Это похоже на саботаж. ИТ инфраструктура не может обработать корректно данные", - рассказал он.
По его словам, у него так ничего и не вышло.
"У меня нет времени по 10 раз проходить процедуру, как возможно и у других клиентов. Почему банк не может нормально обработать загруженные данные для актуализации? Это простая формальная процедура", - подытожил он.
Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.
Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.
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