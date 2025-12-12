Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в Крыму

Кратко:
- Уничтожен российский Ан-26 во время запуска двигателей
- Дроны "Призрак" поразили две РЛС противника в Крыму
- Удар по 64Н6Е лишил С-300/400 ключевых "глаз"
Украинские разведчики из подразделения ГУР МО "Примары" нанесли серию прицельных ударов по российским целям во временно оккупированном Крыму, уничтожив военно-транспортный самолет Ан-26 и две ключевые радиолокационные системы противника.
Детали операции
Как сообщает Главное управление разведки, операция состоялась 10-11 декабря 2025 года. По данным спецназовцев, российские военные уже готовили Ан-26 к взлету и запустили двигатели. Однако поднять самолет в воздух оккупантам не удалось - дрон украинских бойцов точно ударил в левый турбовинтовой двигатель, после чего борт полностью сгорел.
Уничтожены радиолокационные системы
В рамках того же авиарейда "Примары" обнаружили и уничтожили две дорогостоящие РЛС: 55Ж6М "Небо-М" и 64Н6Е. Последнюю россияне пытались обезопасить, спрятав ее под куполом, ведь эта система является "глазами" для комплексов ПВО С-300/С-400. Несмотря на это, удар украинских дронов оказался результативным.
ГУР отмечает, что операция была выполнена филигранно, а уничтоженные цели существенно ослабляют возможности противника контролировать воздушное пространство в Крыму.
Какие объекты врага являются приоритетными для ударов - мнение эксперта
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что при планировании ударов Украина сознательно выбирает наиболее стратегически важные цели. По его словам, это не только военные объекты, но и ключевые экономические и научно-производственные центры, которые существенно влияют на финансовые поступления в бюджет РФ и усиливают военный потенциал армии.
Вывод таких узлов из строя, объясняет Ступак, уменьшает способность Кремля финансировать войну, поставлять технику для армии и поддерживать стабильное производство в оборонном секторе.
Видео момента уничтожения российского Ан-26 и двух РЛС в Крыму
Удары по целям РФ - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 4 декабря в РФ прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.
Кроме того, подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море. В результате были поражены два судна страны-агрессора России, которые перевозили вооружение и военную технику.
Напомним, что уже в начале декабря Сил специальных операций поразили ударными дронами вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Читайте также:
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред