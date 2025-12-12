В Украине произошло землетрясение: где ощутимо "потрусило"

В Чертковском районе сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

В Мельнице-Подольской произошло землетрясение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps

Кратко:

Толчки ощущались в Чертковском районе

Землетрясение классифицируется как ощутимое, но безопасное

В регионе такие толчки фиксируются редко

Вечером 11 декабря в Тернопольской области было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9 балла. Толчки ощущались в Чертковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные колебания зафиксированы в 21:33 на глубине 3 км.

По классификации специалистов, это землетрясение относится к категории ощутимых, то есть таких, которые могут быть отмечены людьми и некоторыми приборами, однако не приводят к серьезным последствиям.

Землетрясение зафиксировали в Чертковском районе / скриншот с сайта ГЦСК

Сейсмологи отмечают, что подобные локальные землетрясения в регионе случаются нечасто, однако периодически фиксируются в разных районах западной части Украины.

Наблюдение за такими колебаниями позволяет ученым отслеживать изменения в сейсмической активности и накапливать данные для долгосрочных исследований.

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

В мае в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Землетрясение может разрушить Крымский мост: мнение эксперта

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал, что большая часть ощутимых на территории Украины землетрясений приходит из Вранчанской зоны (Румыния).

При мощных толчках с эпицентром в этом районе первые сейсмические волны достигают Киева примерно через две минуты, а наиболее разрушительные — через пять.

Серьёзную угрозу также представляет Крым и акватория Чёрного моря. Землетрясение в этом регионе в 1927 году привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По словам Гриня, с тех пор прошло почти сто лет — а это типичный временной интервал для повторения сильных сейсмических событий в этом районе.

Гринь добавил, что если в Крыму произойдёт землетрясение силой 7–8 баллов, Керченский мост может быть разрушен, так как построен на геологически нестабильной территории с разломами и грязевыми вулканами.

