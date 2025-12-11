Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону, однако пока неизвестно, кто будет контролировать эту территорию, указал президент.

Раскрыты детали мирного плана США - из каких областей Россия выведет войска и какова судьба Донбасса / Коллаж: Главред

11 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел очередное общение с украинскими и зарубежными журналистами в Офисе президента, где открыто обсудил самые актуальные вопросы - от мирных переговоров и предложений по гарантиям безопасности до ситуации вокруг Запорожской АЭС и перспектив будущих президентских выборов.

Главред собрал основные заявления президента Украины относительно войны и мирных переговоров.

Как сейчас выглядит мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала свою реакцию на план США, который обсуждался и редактировался в РФ. К подготовке этой версии приобщались европейские партнеры, поэтому документ содержит как украинское видение, так и европейские аспекты.

"Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого. Уже был отредактирован первый план - с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас", - указал он, передает Бабель.

Зеленский подчеркнул, что план состоит не из одного документа, а является комплексом документов. Многие из них еще не финализированы, поскольку их содержание зависит от окончательного вида базового 20-пунктного плана. Этот базовый план определяет рамку для таких направлений, как послевоенная экономика, восстановление и гарантии безопасности, а детали каждого из пунктов будут оформляться отдельными документами. Таким образом, 20 пунктов являются фундаментом, на основе которого будет формироваться необходимое количество сопутствующих документов.

Зеленский добавил, что вчера обсуждали экономическое направление и восстановление, и это направление тоже, вероятно, потребует нескольких отдельных документов.

Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Ставили ли США дедлайн по мирному соглашению

Зеленский отметил, что конкретных ультимативных сроков по принятию Украиной мирного соглашения не было, однако все стремятся завершить процесс как можно быстрее, и США активно это подчеркивают.

"Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят до Рождества иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", - отметил президент.

О каких гарантиях безопасности ведутся переговоры с США

Относительно гарантий безопасности Зеленский сообщил, что провел видеозвонок с коллегами из США по безопасности и оборонной команде.

"Также должно быть согласовано достаточно общее видение с какими-то важными точечными пунктами. После этого украинская группа - уже не экономическая, а по безопасности - будет работать с американской группой безопасности. Это будет один документ или больше - посмотрим, но гарантии безопасности должны быть действительно эффективными и сработать, чтобы не было третьего российского вторжения. Поэтому мы максимум внимания этому уделяем", - добавил президент, передает РБК Украина.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Как США предлагают "решить вопрос" Донбасса

Он отметил, что в 20-пунктном мирном плане США остаются вопросы, в частности относительно территорий, которые являются очень чувствительными. Украина благодарна США за сотрудничество и посредническую роль, и поддерживает постоянный контакт, однако пока сложно прогнозировать окончательный вид документа. Россия стремится получить весь Донбасс, но Украина этого не принимает, а американцы ищут возможный формат решения.

"Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а россияне - "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо - когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", - указал он, передает lb.ua.

Зеленский пояснил, что на данный момент американская сторона видит компромисс так: украинские войска выходят из части Донецкой области, а российские войска не заходят на эту территорию. Кто будет управлять этой зоной, которую предлагают определить как "свободную экономическую" или "демилитаризованную", пока не определено. Именно так сейчас выглядит компромиссное видение США.

"Когда мы говорим о "свободной экономической зоне" и что там не может быть войск, потому что они на определенном расстоянии друг от друга, то, наверное, справедливо спросить: а если кто-то куда-то отходит с одной стороны, как хотят это от украинцев, то почему другая сторона войны не отходит на то же расстояние в другую сторону? И есть вопросы по менеджменту на этих территориях, по обе стороны контактной линии, если кто-то куда-то вроде бы отойдет. Это пока все очень много вопросов оставляет. Поэтому разговор по этому поводу продолжается", - добавил глава государства.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Зеленский сообщил, что ознакомился со всеми предложениями американской стороны, которые фактически отражают и позицию России относительно территорий Донецкой области. Он подчеркнул, что такие подходы не отвечают интересам Украины, однако диалог необходимо продолжать и пытаться искать более приемлемые решения.

Референдум в Украине

Президент подчеркнул, что вопрос украинских территорий принадлежит решать исключительно украинскому народу.

"В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины. Посмотрим, как это все будет происходить дальше. Сейчас на самом деле многое зависит, я считаю, от нашего войска. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - добавил он.

С каких территорий в рамках мирного соглашения должна выйти Россия

Также Зеленский отметил, что кроме спорных моментов по Донецкой области, в документах содержалось предложение о выходе российских войск из части территорий, которые они сейчас удерживают. Речь идет об отдельных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, оккупированных россиянами.

"Херсон, Запорожье - их позиция что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт", - отметил президент.

Что будет с ЗАЭС по условиям мирного соглашения

Зеленский отметил, что сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских войск, и они стремятся оставить ее себе. Украина категорически против этого и отмечает, что при таких условиях станция не будет работать.

По его словам, США предлагают совместную модель управления объектом. Украинская позиция заключается в том, что это возможно только при условии, если американская сторона фактически возьмет контроль и обеспечит демилитаризацию окружающей зоны - то есть вывод российских войск на безопасное расстояние. Только после этого Украина будет иметь реальный доступ к станции, а уже дальше можно будет искать формат управления.

"То есть для нас ЗАЭС это - наше, а россияне считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше - это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, - пока сложно сказать. Все это в обсуждениях", - указал он.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Проведение выборов в Украине

Комментируя проведение выборов в Украине во время военного положения, он отметил, что партнеры уже неоднократно поднимали этот вопрос публично. Президент подчеркнул, что Украина не должна выглядеть слабой и позволять использовать отсутствие выборов как аргумент против себя. Он поддерживает проведение выборов, учитывая замечания партнеров, в частности президента США, что война не должна затягиваться под предлогом удержания на должностях.

"Самое главное - чтобы выборы пришли легитимно. Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать. И чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения. Сегодня важно закончить войну, и важно ее закончить в сильной позиции для Украины", - подчеркнул президент.

США против вступления Украины в НАТО

Относительно перспектив вступления в НАТО, Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают украинское членство в Альянсе и говорят об этом прямо. Он напомнил, что Украине не предлагали приглашение или конкретные шаги по вступлению и раньше, и эта позиция остается неизменной. Поэтому, по его мнению, вопрос НАТО вряд ли станет препятствием в переговорах между США и Россией.

"Но здесь надо быть осторожными. Какие есть отдельные договоренности у США с Россией? Мы с вами не знаем. Наверное, будем знать. Со временем все секреты открываются. Я знаю только то, что есть в документах, которые мы обсуждаем. И понимаю отношение США. И даже понимаю их отношение к другим - тем, кто вступил в НАТО в той или иной волне расширения НАТО. Все это очень сложные вещи и касаются не только Украины. Относительно нас, позиция Америки неоднократно открыто была и остается", - утверждает президент.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Когда может начаться режим прекращения огня

Зеленский добавил, что, по оценке США после нескольких переговоров с Россией, полное прекращение огня возможно только после подписания рамочного соглашения.

"На мой взгляд, не секрет, что россияне не пойдут на сизфаер, если нет никакого соглашения. Наша позиция не изменилась - мы считаем, что сизфаер нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант сизфаера - это подписание рамочного соглашения", - добавил он.

Может ли Россия может выйти из мирных переговоров

Зеленский подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для конструктивной работы над текстом мирного соглашения и одновременно отстаивает свои национальные интересы, но процесс может сорваться по разным причинам.

"Я считаю, что мы конструктивны. При этом мы не сливаем наше государство, не сдаем нашу независимость, что важно, но мы конструктивны. Мы действуем, мы каждый день работаем. Они отправили документ, есть к нему вопросы, мы его доработали, несколько изменили формы, добавили идей, и отправили им документ. Именно так это работает", - указал он

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Пойдет ли Россия на окончание войны

Он также отметил, что Россия сталкивается со значительными экономическими трудностями. По его мнению, российскому руководству нужна пауза, ведь ситуация для них усложняется. Однако Москва не демонстрирует готовности завершать войну, хотя и понимает, что экономическое давление будет только усиливаться - особенно если они признают перед президентом Трампом, что не намерены прекращать боевые действия.

"Президент Трамп будет идти дальше, усиливать давление. И они не хотят этого. Помните, сколько раз они шли на разные дипломатические трюки для того, чтобы президент Трамп не вводил санкции? Сейчас тоже есть такой риск. Но все партнеры должны это видеть и осознавать", - резюмирует он.

План Маршала для Украины

Зеленский отметил, что Украина и США, по его убеждению, смогут заключить соглашение об экономической поддержке и восстановлении, ведь речь идет о том, как Америка может помочь и как обе стороны могут эффективно сотрудничать, и пока этому не препятствует Россия. Он также считает, что Киев и Вашингтон наработают действенные гарантии безопасности и подпишут их, причем экономические договоренности и вопросы безопасности гарантий могут двигаться параллельно.

"Но им нужно рамочное соглашение, американцы хотят рамочное соглашение, такой дипломатический фундамент, потому что они считают, что в рамочном соглашении есть главные принципы окончания войны", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что замороженные российские активы являются справедливым ресурсом для компенсаций. Если боевые действия будут продолжаться, эти средства пойдут на оборонные нужды, в частности на выплаты военным и закупку вооружения. В случае завершения войны их планируют направить на восстановление страны.

Зеленский также сообщил, что США и страны Европы могут присоединиться к созданию специального фонда восстановления, подобного плану Маршалла. Он подчеркнул, что такие переговоры ведутся между Киевом и Вашингтоном, тогда как детали контактов между США и Россией ему неизвестны.

Какой будет численность ВСУ в рамках мирного соглашения

Зеленский сообщил, что в документе отражена актуальная численность украинской армии - 800 тысяч военных, и этот пункт согласован с военными, поэтому он считает его достаточно проработанным.

/ Фото: УНИАН

Украина и Россия проведут большой обмен

Президент также отметил, что Россия начала тормозить процесс обмена пленными, стремясь достичь согласования общих договоренностей. По его словам, как только эти процессы будут сформированы, Украина снова сможет вернуться к решениям по обменам.

"У Рустема Умерова была встреча об обменах. Стороны согласовали, что будет такой достаточно большой обмен до нового года и что надо проговаривать списки. Но сейчас именно с российской стороны есть торможение", - резюмировал президент Украины.

Чья экономика в условиях войны продержится больше украинская или российская - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что экономика Украины в условиях полномасштабной войны способна продержаться дольше российской благодаря всесторонней поддержке союзников и международных организаций.

В отличие от экономики России, которая подвергается все более жестким санкциям и фактически лишена доступа к внешним финансам, украинская экономика получает масштабную многовекторную помощь от международных организаций и правительств более 60 стран, действующих по принципу "столько, сколько нужно".

"Украинская экономика однозначно выдержит дольше, чем российская, причем не на один день и даже не на один год, а минимум на пять лет", - подчеркнул он.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

